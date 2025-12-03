C’est dans un décor très glam — le musée de la collection de voitures exotiques du promoteur immobilier Luc Poirier, à La Prairie — que Frakass Productions a levé le voile sur Le Meilleur des Deux Mondes. Cette nouvelle série documentaire de 10 épisodes débarquera sur Crave et RDS dès le 6 janvier 2026.

Le 1er décembre, les médias et partenaires de la série avaient été conviés à une avant-première VIP pour le visionnement des deux premiers épisodes. Dès l’arrivée, l’ambiance donnait le ton : tapis rouge, accueil soigné, cocktail dînatoire aux bouchées raffinées, bulles qui tintent, DJ-violoniste et expérience immersive au cœur d’un alignement de rutilants bolides.

Très élégante dans sa longue robe satinée bleue, la présidente et fondatrice de Frakass Productions, Kassandra Fradette, a présenté son projet en compagnie de Luc Poirier et de sa mini-équipe multitâche (et multitalentueuse!). Le premier épisode a ensuite été projeté sur grand écran.

Dans cette série qu’elle a imaginée, Kassandra Fradette, accompagnée de l’entrepreneur Luc Poirier, parcourt le Canada à la recherche d’expériences où l’adrénaline et le raffinement se rencontrent. Le duo, uni par une même soif de dépassement, s’est formé naturellement. «On est deux flyers dans la vraie vie», nous a lancé Luc Poirier en riant, racontant comment il a accepté l’aventure en se disant que ce projet-là ne verrait jamais le jour. C’était bien mal connaître Kassandra Fradette, «qui repousse toujours les limites», dixit l’animateur de la soirée, Sédric Laplante.

Pour Mme Fradette, l’entrepreneuriat et le sport extrême carburent à la même essence : la pression, la prise de risque, l’exigence de se connaître soi-même. Et sur le terrain, ça s’est traduit par un itinéraire qui visait toujours «le meilleur» (comme Ricardo avec ses recettes!): le meilleur endroit pour faire du kitesurf et de la planche volante – scoop : c’est aux Îles-de-la-Madeleine –, la grotte la plus longue du Canada, balade en Lamborghini sur la plus haute route pavée du pays, etc.

Au fil de leurs aventures, Kassandra et Luc explorent ce que ces expériences extrêmes leur enseignent à propos d’eux : la gratitude, le courage, la sortie de zone de confort – Luc dit avoir frôlé la mort à deux reprises! –, l’équilibre entre simplicité et grandeur. Kassandra le résume bien: «Cette série m’offre l’occasion d’illustrer, à ma manière, que la réussite ne se mesure pas qu’en succès visibles de l’extérieur, mais également en apprentissages personnels et intérieurs». Un tournage de 32 jours durant lequel les deux protagonistes ont été poussés dans leurs derniers retranchements.

Comme la série n’est pas soutenue financièrement par un diffuseur, un encan silencieux avait été mis en place pour tourner une potentielle saison 2. Verdict à 21 h 15 : plus de 16 000 $ amassés.

Voici ce qui nous attend dans la série :

◦ Premier saut autorisé en tandem depuis une montgolfière au Canada

◦ Planche volante aux Îles-de-la-Madeleine

◦ Canyonisme dans la région de Charlevoix

◦ Vol en avion acrobatique à Toronto

◦ Visite d’une grotte à Canmore

◦ Balade en Lamborghini sur la plus haute route pavée du Canada

◦ Kayak de rivière à Squamish

◦ Vélo de montagne à Whistler

◦ Planche à pagaie au pied des glaciers de Bella Coola