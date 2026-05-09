Du renfort pour le logement à but non lucratif dans les couronnes

Afin de lancer davantage de projets de logements hors marché dans les couronnes du grand Montréal, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a incorporé une nouvelle aide financière spécifique pour ces régions dans son nouveau Programme métropolitain pour le logement hors marché.

Essentiellement, la CMM souhaite soutenir financièrement les avant-projets dans ces régions qui incluent entre autres une grande portion de la Rive-Sud de Montréal, à l’extérieur de l’agglomération de Longueuil.

C’est quoi, le logement hors marché?



La CMM définit comme logement hors marché un logement détenu par une entité à but non lucratif comme une coopérative, un OBNL, un office d’habitation, une société paramunicipale ou une fiducie d’utilité sociale, et dont le prix d’occupation n’obéit pas aux principes de l’offre et de la demande.

«Plusieurs municipalités [des couronnes] disposent de petites équipes administratives et de peu d’expertise interne en habitation communautaire, ce qui complique le démarrage et l’accompagnement des projets hors marché», explique Nicolas Bernier, conseiller en recherche pour la direction milieu de vie durable et prospère à la CMM.

Celui-ci indique en outre que l’écosystème du logement est aussi moins développé dans les petites villes des couronnes, où les OBNL et autres Groupes de ressources techniques sont moins présents.

«Or, les programmes gouvernementaux favorisent des projets matures et prêts à démarrer rapidement, ce qui exige une capacité organisationnelle accrue», note-t-il.

Déploiement plus équitable

La CMM souhaite ainsi encourager le développement d’organismes dans les plus petites municipalités pour assurer «un déploiement plus équitable des projets sur l’ensemble du territoire et un meilleur accès au financement métropolitain».

D’autant plus que la CMM s’est dotée d’une cible de 20% de logements hors marché pour 2046 dans son plus récent Plan métropolitain d’aménagement et de développement. Selon les données de l’organisation, en 2021, ce chiffre était à 7% sur la couronne Sud.

«Le logement hors marché est sous-représenté sur la couronne Sud, qui connaît une croissance démographique soutenue et plus rapide que la moyenne métropolitaine depuis 2018, ce qui exerce une pression directe sur le marché du logement», indique M. Bernier.

Le pourcentage (4,8%) est encore plus petit sur la couronne Nord.

C’est pourquoi la CMM a créé un volet précis pour les couronnes.

Maisons Canada

Le programme prévoit également trois autres volets, dont une autre nouveauté, soit la possibilité de rembourser la contribution versée par une municipalité à un projet d’habitation même s’il ne bénéficie pas d’une initiative mise en œuvre ou financée par la Société d’habitation du Québec (SHQ).

Une avenue qui pourrait notamment faciliter le développement de projets soutenus par le gouvernement canadien comme Maisons Canada.

La CMM continuera par ailleurs de rembourser la contribution versée par une municipalité à un projet de logements hors marché réalisé dans le cadre d’un programme mis en œuvre par la SHQ ou à un projet comprenant des logements sociaux, abordables ou étudiants qui bénéficie d’un financement du gouvernement du Québec.

Le budget 2026 de la CMM prévoit une enveloppe de 125,6 M$ pour l’habitation, soit près de 50 % de son budget total. De cette somme, un montant de 82 M$ permettra de développer de nouveaux logements sociaux, abordables et hors marché, soit une augmentation de 32 M$ depuis 2023, alors que 50 M$ leur étaient consacrés.