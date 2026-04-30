Logement à Candiac : Nouveau projet résidentiel de 288 unités

Un nouveau projet résidentiel d’envergure prend forme à Candiac avec la création de 288 unités locatives à proximité de la gare de train de banlieue.

L’initiative, qui représente un investissement de 140 M$, a été annoncée le 27 avril par le promoteur LSR GesDev.

Le projet repose sur l’acquisition d’un immeuble locatif existant de 107 logements, situé au 125, rue des Marronniers, à laquelle s’ajoute le développement de 181 unités de logements. Une fois complété, l’ensemble formera un complexe résidentiel totalisant 288 logements.

Il s’agit d’unités locatives variant du studio au 5 ½ (trois chambres). Les loyers débutent à 1 346 $ par mois pour un studio, 2 405 $ pour un 3 ½, 2 460 $ pour un 4 ½ et 3 455 $ pour un 5 ½.

Cette nouvelle réalisation s’inscrit dans le cadre du projet Novia de la gare. Le développement s’intègre également au groupe NOVIA, qui comprend déjà le projet Novia centre-ville à Longueuil.

Le projet comptera 288 unités locatives. (Photo : courtoisie)

La construction de la seconde phase a officiellement débuté en avril 2026.

Selon l’échéancier, les nouveaux logements devraient être prêts à accueillir leurs premiers occupants à l’été 2027.