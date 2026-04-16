Litige sur l’eau potable : Sainte-Catherine se prépare à la médiation avec Candiac

La Ville de Sainte-Catherine a décidé, lors de la séance du conseil municipal d’avril, de mandater une nouvelle firme d’avocats afin de la représenter dans le différend qui l’oppose à la Ville de Candiac concernant le renouvellement de l’entente sur la fourniture d’eau potable.

Le conseil a ainsi octroyé un mandat au cabinet PFD Avocats pour accompagner la municipalité dans ce dossier, alors que le litige doit être soumis à une médiation par la Commission municipale du Québec. Et ce, à la demande de Candiac auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Lors du conseil municipal de février dernier, le maire de Sainte-Catherine avait annoncé le refus de la Ville de payer les frais liés aux pertes d’eau du réseau intermunicipal de Candiac tant qu’une nouvelle entente sur l’alimentation et la fourniture de services en eau potable ne serait pas conclue.

Une entente initiale sur l’achat et la livraison d’eau, conclue en 1962, est arrivée à échéance en 1972. Mais elle a depuis été reconduite.

La Ville de Candiac a récemment proposé une nouvelle version et une mise à jour ses tarifs. Mais la Ville de Sainte-Catherine conteste cette décision.

Malgré ce désaccord, Candiac a facturé la municipalité voisine entre janvier et août 2025 selon ces nouveaux paramètres.

Le maire, Sylvain Bouchard, a indiqué que les coûts liés à cette démarche sont pour l’instant difficiles à évaluer. « C’est dur d’évaluer pour l’instant le coût. On s’en va en médiation. Nous, on conteste car on n’est pas d’accord avec le point majeur de l’entente », a-t-il affirmé.