Un bilan positif après 30 ans de vie politique

Le visage de Saint-Mathieu a bien changé ces dernières années. Lise Poissant se retire la tête haute à l’issue de 30 ans de politique, dont les 20 dernières années à la mairie.

Au fil des ans, elle dit avoir manœuvré avec un grand souci d’offrir le meilleur à ses citoyens tout en respectant les contraintes budgétaires majeures. Elle a néanmoins pu suivre plusieurs dossiers majeurs.

«J’ai défendu avec détermination au cours de ma carrière politique plusieurs enjeux municipaux et régionaux, nécessaires au développement de notre communauté, a-t-elle laissé savoir dans son bilan. Grâce à notre vision, plusieurs projets municipaux ont vu le jour appuyés par plusieurs études, analyses, outils d’urbanisme.»

La saine planification stratégique, menée ces dernières années, saura, selon elle, bénéficier au prochain conseil municipal qui continuera de voir au développement de Saint-Mathieu.

«Peu importe l’équipe gagnante, un nouveau conseil signifie changement, fait-elle remarquer. Tous seront confrontés à la réalité des règlements et à la capacité de payer d’une petite municipalité qui veut conserver son identité et ses valeurs. Chaque nouveau conseil apporte son lot d’objectifs à atteindre et l’expérience, l’intégrité et la maturité sont des gages importants pour y arriver.»

Dossiers d’envergure

Ses 30 années de service public ont été marquées par la mise en place de nombreuses infrastructures municipales, sportives et ententes intermunicipales.

Parmi les dossiers qui ont retenu l’attention, elle cite son intervention en 2010 pour rassurer les résidents de ce secteur de maisons mobiles qui craignaient une éviction comme à Terrebonne.

«Je tire ma révérence après 20 ans à la mairie et 10 ans à titre de conseillère et je suis fière d’avoir été la première femme à siéger à ces deux postes. Je quitte la politique municipale avec la satisfaction du devoir accompli.» – Lise Poissant

L’année suivante, alors que le Canadien Pacifique a instauré une voie d’évitement dans le périmètre urbain, elle a négocié et obtenu l’arrêt du sifflement du train, la mise en place de barrières de sécurité et l’arrêt du train de Noël dans la municipalité.

Mme Poissant est aussi fière de la compensation de 230 000$ obtenue en 2011 à la suite de la fermeture du viaduc de l’autoroute 15. Ce qui a permis de réparer le chemin Saint-François-Xavier qui a été utilisé comme voie de contournement durant une année et demie.

À venir

Des acquisitions ont aussi été utiles pour attirer des commerces de proximité et susciter de nouveaux attraits pour la communauté.

Que ce soit le développement commercial au coin de l’autoroute 15 ou le projet La Mathéenne qui est toujours en cours à l’ancien presbytère et à l’église.

La municipalité attend aussi la confirmation du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries pour la construction d’une nouvelle école.

La sécurité routière demeure dans les priorités avec un feu de circulation devant le parc d’affaires qui nécessite l’autorisation du ministère des Transports ou l’ajout de pistes cyclables et trottoirs.

Les discussions sont aussi en cours, notamment pour se retirer de la communauté métropolitaine de Montréal qui impose des contraintes notamment au financement du transport collectif ou l’obligation d’être desservie par un corps de police municipal.