C’est ce lundi 24 août que la première ligne d’autobus métropolitaine, la 901, effectuera son premier départ. Premier autobus à briser la frontière entre l’agglomération de Longueuil et la couronne sud, la 901 se veut une nouvelle façon de prendre le transport collectif sur la Rive-Sud.

La ligne métropolitaine 901 sillonnera ainsi le boul. Taschereau au complet à partir du terminus Longueuil, pour ensuite se diriger vers le terminus Georges-Gagné à Delson. Elle passera à travers cinq villes : Longueuil, Brossard, La Prairie, Candiac et Delson.

Les médias ont pu tester une partie du parcours ce 20 août.

En heures de pointe du matin, elle passera aux 10 minutes en direction du terminus Longueuil, et en heures de pointe du soir, elle passera aux 10 minutes en direction du terminus Georges-Gagné.

Durant les autres périodes de la journée, la plupart des trajets se font aux 20 ou 30 minutes.

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), qui a piloté ce projet, indique qu’une ligne métropolitaine est 20% plus rapide que le service d’autobus local.

«Sur les différents axes choisis, il y a déjà en place des mesures préférentielles, c’est-à-dire des voies réservées, comme il y en a ici sur Taschereau. Mais on va également combiner ça avec d’autres mesures, par exemple une préemption aux feux de circulation», indique Benoit Gendron, directeur général de l’ARTM.

La 901 est opérée par le Réseau de transport de Longueuil (RTL).

Le tracé prévu de l’autobus 901. (Image : plan de mise en oeuvre du plan stratégique de développement de l’ARTM)

Longtemps demandée

Pour le maire de Delson, Christian Ouellette, la venue de la ligne métropolitaine vient combler un important besoin sur la Rive-Sud.

«On vient créer ce que l’on demande depuis longtemps, un axe est-ouest. On avait beaucoup de transport en commun nord-sud, entre Montréal et la Rive-Sud, mais maintenant on a des jeunes qui pourront par exemple partir de notre coin pour aller à l’école La Magdelaine à La Prairie. Ou aller à Brossard ou à l’hôpital à Longueuil», souligne-t-il.

Les sociétés de transport comme le RTL et exo étaient autrefois limitées à leur territoire. Ainsi, un autobus d’exo qui partait de La Prairie vers le terminus Panama à Brossard ne pouvait faire monter de passagers à Brossard. La ligne métropolitaine vient ainsi éliminer un peu de redondance dans les trajets d’autobus. L’ARTM estime ainsi que sa mise en place se tient en économisant 500 000$ par année.

Une ligne métropolitaine, puis un SRB?

En juin 2025, les mairesses de Brossard et Longueuil, Doreen Assaad et Catherine Fournier, avaient effectué une sortie afin de proposer la mise en place d’un service rapide par bus (SRB) sur le boul. Taschereau.

La ligne métropolitaine n’est pas un SRB, mais pourrait mettre la table à ce genre de projet, indique M. Gendron.

«Dans notre plan stratégique, on a des lignes identifiées comme lignes à potentiel de développement futur pour des modes un peu plus costauds. Donc, sur ces axes-là, dont Taschereau fait partie, on va mesurer la croissance d’achalandage et c’est là qu’on va pouvoir justifier davantage la mise en place d’un SRB par exemple», mentionne-t-il.

Quant à un échéancier pour les prochaines lignes métropolitaines qui verraient le jour, M. Gendron indique qu’il y a un plan, mais n’a pas dévoilé les détails.

On sait cependant que la mise en service de trois autres lignes métropolitaines est prévue d’ici 2028, dont une ligne entre Châteauguay et le terminus Angrignon à Montréal, et une entre Longueuil et Varennes.

Financement réclamé



S’il se réjouit de la venue de la ligne métropolitaine, le maire Ouellette s’inquiète néanmoins du financement pour le transport collectif.



«En 2029, on n’a plus d’aide gouvernementale, donc on parle d’une facture qui va plus que doubler, qui va tripler pour certaines municipalités, comme la mienne. Déjà à Delson, on a dû couper deux lignes», affirme-t-il.



Celui-ci fait ainsi appel à Québec «pour arrêter de couper dans le transport collectif».