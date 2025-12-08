Quand on dit « Ici, c’est la famille Benny », ce n’est pas qu’un slogan : c’est une réalité profondément ancrée dans l’histoire de l’entreprise. Tout commence dans les années 1940, alors que les huit frères Benny se découvrent une passion commune pour l’élevage. Installés dans la région de Lanaudière, ils deviennent rapidement des éleveurs réputés.

En 1960, l’un des frères, accompagné de ses frères et de leur beau-frère, ouvre la toute première rôtisserie Benny à Joliette. Le succès est immédiat et mènera à l’ouverture de 20 autres établissements à travers le Québec, sous différentes bannières.

Au cours des années 1970 et 1980, la relève est assurée par la deuxième génération : fils, filles, neveux et nièces poursuivent la mission familiale en opérant et en déployant de nouvelles rôtisseries. Puis, en 2006, une étape marquante : la création de la bannière Benny & Co., visant à rassembler sous un même nom tous les restaurants de la grande famille Benny. Plusieurs membres de la famille à travers la province s’y joignent, renforçant l’unité de la marque.

Aujourd’hui, c’est la troisième génération qui porte le flambeau. Frères, sœurs, cousins et même petits-cousins contribuent à la croissance de l’entreprise, tout en s’impliquant activement dans la communauté grâce à la Fondation Benny & Compagnie et en soutenant les producteurs locaux.



La chaîne compte maintenant 80 restaurants partout au Québec.

De 1940 à aujourd’hui, l’histoire de Benny & Co. est avant tout celle d’une famille unie par la passion, la tradition et l’engagement envers sa communauté.