J’aimerais rendre un hommage à mon voisin Denis Robert. Il est décédé le 2 novembre d’un accident.

M. Robert avait 74 ans, il habitait dans le quartier des cheminots à Delson depuis plusieurs années. Il aimait se promener plusieurs fois par jour, avec son chien Pixel. C’était un homme sympathique, sociable et très en forme. Il aimait jaser avec les voisins et rendre des services. Il connaissait tout le monde du quartier et tout le monde aimait jaser avec lui chaque jour. Il prenait le temps de saluer tout le monde sur son passage. Il était toujours souriant et avait toujours une histoire à raconter. Il a semé des parcelles de bonheur dans le quartier et le cœur des enfants. Grace à lui, le quartier paraissait plus vivant et chaleureux. Malheureusement, il est parti trop rapidement.

Après son départ, les enfants du quartier sont allés sonner aux portes des voisins annoncer son décès. Cette visite impromptue a suscité beaucoup d’émotions chez les voisins. Les enfants leurs ont fait signer une grande carte de sympathie et sont allés la remettre à sa femme.

M. Robert a su toucher le cœur de nombreux voisins et enfants par son passage dans leurs vies. C’est pourquoi je tiens à lui rendre hommage dans ce texte. En souvenir d’un voisin précieux dont la présence illuminait notre quotidien. Il laissera un beau souvenir dans le quartier des Cheminots.

Mes sympathies à la famille.

Anick Plourde