Chères citoyennes, chers citoyens,

Au cours des quatre dernières années, j’ai eu l’immense privilège de vous représenter à l’Assemblée nationale. Cette responsabilité a été bien plus qu’un mandat politique : elle a été un engagement profond envers notre communauté, nos familles et notre avenir collectif.

Une proximité qui a guidé chacune de mes actions

Merci pour votre confiance. Merci pour les nombreux échanges que nous avons eus tous ensemble dans les rues de Sainte-Catherine, de Saint-Constant, de Saint-Mathieu et de Saint-Rémi. Que ce soit lors d’événements communautaires, de visites de commerces et d’industries, d’entreprises agricoles, d’écoles ou de visites d’organismes, ces rencontres ont donné un sens profond à mon engagement. Chacune de ces rencontres m’a permis de mieux comprendre les priorités des citoyens et m’a rappelé combien il est essentiel de toujours garder l’humain au cœur de chaque décision, car, derrière celles-ci se trouvent des personnes, des familles et des histoires bien réelles.

Plusieurs de ces échanges ont d’ailleurs directement influencé les mesures mises de l’avant par le gouvernement. Pensons notamment aux partenariats public-privé dans les écoles, une approche inspirée de discussions constructives avec notre centre de services scolaire et les acteurs du milieu de l’éducation.

Investir dans l’avenir de nos jeunes et de nos familles

D’ailleurs, le gouvernement a investi près d’un demi-milliard de dollars dans les milieux éducatifs de nos enfants :

La reconstruction et l’agrandissement de l’école secondaire Pierre-Bédard à Saint-Rémi ;

L’agrandissement de l’école primaire Saint-Viateur à Saint-Rémi ;

La construction de l’école primaire des Horizons à Saint-Constant ;

L’agrandissement de l’école secondaire Jacques-Leber à Saint-Constant.

Pour cette dernière école, nous avons obtenu un changement de portée du projet, permettant la construction d’un nouveau bâtiment et l’ajout de nombreuses places sans coût additionnel.

Le gouvernement a aussi soutenu des projets porteurs pour la qualité de vie de notre communauté, notamment le Complexe sportif Delson–Sainte-Catherine, qui offre des installations modernes à des milliers de jeunes et de familles, ainsi que la future neuvième Maison Martin-Matte à Saint-Rémi. Grâce à un investissement gouvernemental de 10,18 M$, ce projet porté depuis plus de 12 ans par l’organisme Vents d’espoir permettra d’offrir 42 logements adaptés à des adultes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique.

Faire avancer les grands projets attendus par notre communauté

Je suis également fière d’avoir tenu l’un des engagements importants que j’avais pris envers vous en 2022 : relancer le projet de modernisation du corridor de la route 132 grâce à la création d’un bureau de projet, pour lequel plus de 9,3 M$ sont provisionnés. Cette avancée, rendue possible par notre approche fondée sur le dialogue, le respect et la collaboration avec tous les partenaires, y compris le Conseil mohawk de Kahnawà:ke, permettra d’améliorer la fluidité de la circulation, de favoriser les transports collectif et actif et d’accompagner le développement de Saint-Constant, Sainte-Catherine et Delson.

Le gouvernement a également annoncé une aide financière de près de 600 000 $ à la Ville de Sainte-Catherine pour réaliser une étude sur la stabilisation des berges de la rivière Saint-Régis. Cette étape importante permettra de mieux protéger les citoyens et les propriétés touchés par les inondations récurrentes, tout en adaptant notre territoire aux changements climatiques.

Une région portée par des gens engagés et innovants

Mon mandat a aussi été marqué par de nombreuses rencontres avec nos entreprises commerciales, industrielles et agricoles. Malgré les défis économiques et les incertitudes des dernières années, plusieurs ont su tirer leur épingle du jeu. C’est une grande fierté de voir autant de talent et d’audace contribuer au dynamisme de notre région.

Un engagement qui se poursuit

Lorsque je regarde le chemin parcouru, je suis fière de tout ce que nous avons accompli ensemble.

Je tiens également à souligner le travail exceptionnel de l’équipe de mon bureau de circonscription. Jour après jour, elle accueille les citoyens, répond à leurs préoccupations et assure un suivi rigoureux des dossiers.

Mon rôle évolue, mais mon engagement envers notre communauté demeure le même.

Je demeure profondément engagée envers notre communauté et déterminée à contribuer au dénouement de plusieurs dossiers importants travaillés conjointement avec les élus municipaux de notre territoire. Je tiens à souligner la collaboration des maires et mairesses de nos quatre villes, Sylvain Bouchard, Jean-Claude Boyer, Jean-Luc Dulude et Sylvie Gagnon-Breton, ainsi que celle des anciennes mairesses Jocelyne Bates et Lise Poissant, qui ont toutes et tous contribué à faire avancer des projets importants pour notre communauté.

Je continuerai de défendre un Québec qui donne à chacune de ses régions les moyens de réaliser son plein potentiel. Et je peux vous faire une promesse : Sanguinet ne sera jamais bien loin de mes pensées. Cette circonscription m’a fait confiance, m’a façonnée comme élue et m’aura marquée pour toujours.

Sanguinet est, et restera, tatouée sur mon cœur.

Avec toute mon affection et ma gratitude,

Christine Fréchette

Députée de Sanguinet