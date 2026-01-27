Les Riverains rendront hommage à un de leurs bâtisseurs

Martin Russell, à la barre des Riverains pendant 13 belles saisons, fera l’objet d’un hommage avant la partie de mercredi du Collège Charles-Lemoyne au Sportium de Sainte-Catherine.

Pendant 13 ans, il a dirigé la destinée des Riverains. Un passage étincelant lors duquel Russell a remporté quatre championnats de division, deux titres en éliminatoires et des médailles au Championnat canadien, soit le bronze en 2002 et l’argent deux ans plus tard.

Ses 552 parties dirigées et 325 victoires représentent toujours deux records de la Ligue de hockey M18 AAA du Québec (LHM18AAAQ).

Sa feuille de route remarquable lui a mérité une intronisation au Panthéon de la LHM18AAAQ en 2019.

La cérémonie se déroulera avant la partie le 28 janvier contre les Lions du Lac Saint-Louis prévue à 19h30.

Les Riverains au plus fort de la lutte

L’équipe actuelle des Riverains a remporté 18 de ses 31 matchs jusqu’à présent. Un dossier qui lui confère le 6e rang de la LHM18AAAQ.

Les Riverains sont au deuxième rang de la division Tacks, 8 points derrière les Grenadiers de Châteauguay. Ils ont cependant cinq parties de plus à jouer d’ici la fin de la saison régulière, le 22 février.

Le Collège Charles-Lemoyne a toutefois le calendrier le plus exigeant pour compléter la saison, avec 11 parties encore à disputer.