Le grand entrepôt du Quartier Dix30, rebaptisé « le pôle Nord », bourdonne d’activité. Dans cet espace de 10 000 pi² gracieusement offert par Carbonleo, des centaines de bénévoles s’affairent à préparer la 19e édition des Paniers de Noël de Suzie. Cette activité phare de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, née du cœur de Suzie Roy en 2007, continue de redonner un peu de magie à des milliers de familles en difficulté à l’approche des Fêtes.

Un Noël avant Noël

«Pour moi, le 13 décembre, c’est Noël», lance Suzie Roy en regardant les allées de boîtes qui seront bientôt remplies de jouets et de chocolats. Ce jour-là, près de 2500 bénévoles participeront à la livraison des paniers de Noël à plus de 1000 familles — dont 5000 enfants — à travers la Montérégie, Montréal, Laval, Lévis, Drummondville, Granby et même jusqu’à Lac-Mégantic.

Chaque boîte contiendra une épicerie, de même que des cadeaux personnalisés pour chaque enfant. «On achète aux familles ce qu’elles ont envie de recevoir. C’est ce qui rend ça si humain, si beau», souligne Suzie Roy, vice-présidente exécutive de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie.

Une opération logistique digne du père Noël

Dans le vaste entrepôt, chaque région est identifiée par une couleur et chaque famille par un numéro. Le 5 décembre, cinq camions-remorques remplis de cadeaux quitteront le pôle Nord pour rejoindre les dix épiceries Maxi participantes, d’où les livraisons seront réparties.

Une fois de plus cette année, Maxi joue un rôle central dans la réussite de l’opération. L’entreprise offrira un don de 250 000 $, permettant à des milliers d’enfants et de familles de célébrer Noël dans la dignité et la joie.

Une idée devenue mouvement

Quand les Paniers de Noël de Suzie ont vu le jour, il y a 19 ans, l’objectif était modeste. Aujourd’hui, le mouvement soutenu par la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie a pris une ampleur impressionnante, tout en restant fidèle à sa mission d’origine.

«Au début, c’était une préoccupation personnelle. Je voulais que chaque enfant puisse avoir un cadeau et un repas à Noël. Chaque année, la demande augmente, mais la mobilisation aussi. Quand une communauté décide d’aider, c’est très puissant», confie Suzie Roy.

Des besoins en hausse

Selon le Bilan-Faim 2024, les demandes d’aide alimentaire ont bondi de 13 % depuis 2023 et de 55 % depuis 2021 au Québec. Une réalité qui rend des initiatives comme celle-ci plus essentielles que jamais, affirme Mme Roy.

Les dons et le bénévolat demeurent la clé du succès de cette campagne. Les citoyens peuvent contribuer en offrant un cadeau via le formulaire en ligne ou en faisant un don monétaire servant à l’achat de denrées et de présents.

🎁 Pour offrir un cadeau : Remplir le formulaire

Remplir le formulaire 💳 Pour faire un don : Jedonneenligne.org/fcjmonteregie/PNS2025

Jedonneenligne.org/fcjmonteregie/PNS2025 🌐 En savoir plus : lespaniersdenoeldesuzie.org