Les maires de Candiac et La Prairie veulent entendre parler d’eau potable et de transport en commun

Les maires de Candiac et La Prairie ont uni leur voix pour s’assurer que quatre dossiers soient au cœur des discussions de la campagne provinciale.

Normand Dyotte et Frédéric Galantai veulent que les sujets des infrastructures d’eau potable et usée, du complexe aquatique et du financement du transport collectif soient abordés par les différents candidats de La Prairie.

«Les villes de La Prairie et Candiac représentent 75% de la population de la circonscription, a rappelé Frédéric Galantai, maire de La Prairie. C’est important de leur [les candidats] faire passer le message que nos deux villes s’unissent. Qu’on a des intérêts communs que l’on veut faire valoir.»

Les deux maires assurent avoir obtenu une bonne écoute lors de leurs différentes rencontres avec les candidates. Ceux-ci ont pris des notes, mais pas d’engagements fermes. Ce qu’ils souhaitent d’ici le 5 octobre, jour du scrutin.

Soutien au développement

Les deux villes sont en pleine croissance. Ce qui exige une mise aux normes de différentes infrastructures, comme les usines d’eau potable et de filtration.

«À Candiac, les études préliminaires laissent voir des coûts de 250 M$ pour pouvoir passer d’une capacité de 60 000 mètres cubes à 100 000 mètres cubes par jour à notre usine d’eau potable pour répondre à l’augmentation de la population de la région», a indiqué le maire Dyotte.

L’année 2032 a été avancée comme étant butoir pour que l’usine, qui dessert cinq municipalités, atteigne les normes.

«Les infrastructures d’eau sont stratégiques, a poursuivi M. Galantai. Il est impératif que l’on puisse compter sur le support du gouvernement pour les mettre à niveau.»

Un soutien qui serait accompagné par un programme harmonieux de financement et simplifié pour la reddition de comptes, plaident-ils.

Plonger ensemble pour le complexe aquatique

Depuis au moins 10 ans, Candiac rêve d’un complexe aquatique. Après trois refus de financement du gouvernement, il a décidé de joindre ses forces à La Prairie et au Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries qui ont des besoins similaires.

Un terrain a été identifié près de l’école de la Magdeleine et une étude de marché a été jointe à la demande déposée au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air.

Ce complexe sportif répondrait aux besoins d’une population active et en mouvement d’un territoire qui comptera 240 000 habitants en 2031.

Un levier intéressant est survenu en juin alors que le premier ministre du Canada, Mark Carney, a signifié la volonté de son gouvernement à soutenir sa construction lors de son passage à Longueuil.

Le financement du transport collectif

Les maires ont aussi abordé le dossier du transport collectif. Le désengagement du gouvernement dans son financement d’ici 2029 pourrait représenter des sommes importantes pour leur ville.

Si la facture se situe actuellement à 2,7 M$ pour La Prairie, elle pourrait atteindre 7,4 M$ d’ici trois ans. Une hausse de 170% qui se traduirait par une augmentation de 5,3% sur le compte de taxes.

«On s’entend que c’est astronomique, avance M. Galantai. Le transport en commun est un service essentiel. Il est inconcevable que le gouvernement provincial se désengage du financement du transport en commun. »

D’autant plus que les différents développements résidentiels ont été pensés et développés près des stationnements incitatifs et des gares.

Les enjeux de financement pourraient mener à des coupures de services. Un non-sens pour M. Dyotte. «Le transport est un choix de société. La mobilité, pour le travail et les loisirs, c’est super important. Ce n’est pas une dépense, mais un investissement. Il s’agit d’un service de qualité à bonifier et non pas à couper. C’est incompatible avec les orientations gouvernementales. »

Candidats dans La Prairie (par ordre alphabétique)

Frédéric Côté – Parti québécois

Pierre Guillot-Hurtubise – Équipe Christine Fréchette/Coalition avenir Québec

Hélène Héroux – Parti marxiste-léniniste du Québec

Marie Pelletier – Parti conservateur du Québec

Francine Van Winden – Québec solidaire

Sonia Ziadé – Parti libéral du Québec