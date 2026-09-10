À Montréal, l’hiver ne se limite pas au déneigement et aux trottoirs glacés. Le froid soutenu, la neige lourde, le verglas et les rafales testent directement la capacité des bâtiments à rester chauffés, éclairés et sécuritaires. Cet article fait le tour des vulnérabilités du parc immobilier montréalais, des vérifications à faire avant la saison froide et du moment où une solution de secours devient pertinente.

Pourquoi l’hiver met-il les immeubles montréalais à l’épreuve?

Un immeuble montréalais dépend du courant pour presque toutes ses fonctions essentielles, soit le chauffage, la ventilation, l’éclairage des aires communes, les portes d’entrée et parfois l’ascenseur. Dès qu’une tempête frappe le réseau, ces systèmes s’arrêtent en même temps et le bâtiment perd sa capacité à protéger ses occupants.

Pour éviter que quelques heures sans courant se transforment en dégâts, plusieurs gestionnaires planifient une source d’alimentation autonome avant décembre plutôt qu’en pleine tempête. Des entreprises comme ERCO offrent un service d’installation de génératrice à Montréal adapté à la configuration du bâtiment et aux circuits à protéger en priorité. Le bâtiment continue alors de fonctionner pendant que le réseau se rétablit.

Quels types de bâtiments sont les plus exposés à Montréal ?

Le parc montréalais mélange des plex, des maisons en rangée, des condos récents et des immeubles locatifs construits il y a plusieurs décennies. Les bâtiments anciens cumulent souvent une enveloppe moins étanche et un panneau électrique déjà chargé, ce qui réduit leur marge de manœuvre quand le froid s’installe. Les immeubles plus récents encaissent mieux le froid, mais concentrent davantage de fonctions automatisées qui cessent toutes de répondre sans courant.

Quels imprévus reviennent chaque saison froide ?

Les pannes de courant liées aux tempêtes de verglas et aux vents forts arrivent en tête. S’y ajoutent les chutes de température rapides, les accès enneigés qui retardent les interventions et les surcharges électriques causées par les chauffages d’appoint. En milieu dense, un seul de ces événements suffit à compliquer la vie de plusieurs ménages en même temps.

Que se passe-t-il dans un immeuble pendant une panne hivernale ?

La perte de courant déclenche une réaction en chaîne qui touche d’abord le confort, puis la sécurité du bâtiment. Comprendre l’ordre des défaillances aide à établir les priorités avant l’hiver.

Quels systèmes s’arrêtent en premier ?

Le chauffage central et la ventilation s’arrêtent dès la première seconde. Suivent l’éclairage des corridors et des cages d’escalier, les portes automatiques, les systèmes d’alarme sans batterie de secours et la pompe de puisard, ce qui expose le sous-sol à l’eau si un redoux survient. La température intérieure, elle, baisse lentement au début, puis beaucoup plus vite après 12 à 24h selon l’isolation.

Comment les occupants ressentent-ils l’interruption ?

Les résidents perdent le chauffage, l’eau chaude dans plusieurs configurations, la connectivité et la capacité de conserver leurs aliments, puisque le contenu du congélateur se réchauffe et décongèle graduellement. Dans un immeuble habité par plusieurs ménages, la même panne touche des familles, des personnes âgées et des télétravailleurs dont les besoins n’ont rien à voir. C’est ce qui pousse plusieurs gestionnaires à traiter la continuité électrique comme un enjeu collectif plutôt qu’individuel.

Comment préparer un immeuble avant les premiers grands froids ?

La préparation hivernale se joue à l’automne, quand les inspections restent simples à planifier et que les équipements sont disponibles.

Quels points vérifier sur l’installation électrique ?

Le panneau électrique arrive en premier, notamment sa capacité restante et l’état des disjoncteurs. Un maître électricien vérifie ensuite les circuits qui alimentent le chauffage, la pompe de puisard, la ventilation et l’éclairage d’urgence. Cette lecture du panneau détermine ce qu’une source de secours pourrait alimenter et à quelle puissance.

Quels équipements prioriser quand le courant est limité ?

Trois blocs reviennent presque toujours en tête de liste.

Chauffage et ventilation, pour éviter le gel des canalisations et maintenir le bâtiment habitable

Pompe de puisard et systèmes de sécurité, pour protéger le sous-sol et les accès

Réfrigération et éclairage commun, pour limiter les pertes et sécuriser les déplacements

Cette hiérarchie sert de base au dimensionnement de toute solution de secours.

Quand une solution de secours devient-elle pertinente ?

Une batterie portable dépanne un ordinateur, pas un immeuble. Dès que le chauffage, la ventilation, la sécurité et la pompe de puisard dépendent tous du même réseau, une source autonome devient la seule façon de garder le bâtiment fonctionnel plusieurs jours.

Génératrice portable ou génératrice automatique, quelle différence ?

La génératrice portable exige une présence sur place, du carburant à manipuler et un branchement manuel, ce qui la rend peu adaptée à un immeuble occupé par plusieurs ménages. La génératrice automatique, raccordée au gaz naturel ou au propane, démarre seule en 30 secondes grâce à un commutateur de transfert automatique et reprend le relais sans intervention. La gamme résidentielle commence à 10kW pour les circuits essentiels et monte de 22 à 28kW pour alimenter une habitation complète.

Quels détails sont souvent oubliés avant une installation ?

L’espace disponible autour du bâtiment, la distance avec les fenêtres voisines, le bruit pour le voisinage et l’accès au gaz naturel influencent tous le choix de l’emplacement. L’entretien annuel compte aussi, puisqu’un équipement laissé sans vérification pendant 3 saisons ne réagit pas comme un appareil suivi. Une application comme Mobile Link permet de surveiller l’équipement à distance, avec une formation donnée à la mise en marche.

Ce qu’il faut retenir sur la préparation hivernale des immeubles montréalais

L’hiver montréalais teste la résilience des bâtiments autant que celle des rues. Les immeubles qui traversent la saison sans mauvaise surprise sont rarement les plus récents, ce sont ceux dont le panneau a été vérifié, dont les circuits prioritaires sont connus et dont la source de secours a été planifiée avant la première tempête. Faire ce travail à l’automne coûte toujours moins cher que de l’improviser à -25°C.

Questions fréquentes sur les imprévus de l’hiver dans les immeubles montréalais

Combien de temps peut durer une panne de courant en hiver à Montréal ?

La majorité des pannes hivernales se règlent en quelques heures. Les épisodes de verglas ou de vents violents peuvent toutefois prolonger l’interruption sur plusieurs jours dans les secteurs les plus touchés, le temps que les équipes accèdent au réseau. C’est cette durée imprévisible qui justifie une préparation en amont.

Une génératrice automatique peut-elle alimenter tout un immeuble ?

Tout dépend de la puissance choisie et des circuits raccordés. Un modèle de 10kW couvre les circuits essentiels comme le chauffage d’appoint, la pompe de puisard et la réfrigération, alors qu’un modèle de 22 à 28kW alimente une habitation complète. Un maître électricien évalue la charge réelle du bâtiment avant de recommander une puissance.

Que deviennent les aliments pendant une panne prolongée ?

Les aliments du réfrigérateur et du congélateur se réchauffent et décongèlent graduellement dès que le courant s’arrête. Garder les portes fermées ralentit le processus, mais au-delà de 24 à 48h, une partie du contenu devient inutilisable. Une alimentation de secours élimine complètement ce risque.

Faut-il prévoir de l’entretien avant la saison froide ?

Oui. Une vérification annuelle du panneau, des circuits prioritaires et de tout équipement de secours devrait se faire à l’automne, avant les premières tempêtes. Ce rendez-vous permet de corriger les défauts pendant que les délais d’intervention restent courts.