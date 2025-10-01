Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les familiales sont loin d’être une espèce en voie de disparition. C’est le cas, du moins, chez Mercedes-Benz. Dans un communiqué publié aujourd’hui, la filiale canadienne de cette marque allemande nous apprend qu’elle réintroduit des familiales au sein de la gamme 2026 de la Classe E, sa voiture de luxe de taille intermédiaire. Ce type d’automobile avait tiré sa révérence en 2024, alors qu’une nouvelle génération de Classe E faisait ses débuts.

Ces nouvelles familiales sont la Mercedes-AMG E 53 4Matic à motorisation hybride branchable et la Mercedes-Benz E 450 Tout-terrain 4Matic. On les verra dans les salles d’exposition des concessionnaires canadiens à partir de cet automne.

Toutefois, ces deux nouveautés apparaissent déjà dans le site internet de Mercedes-Benz Canada. La familiale E 53 est offerte à partir de 109 000 $ et l’E 450 à partir de 92 250 $. Ces deux familiales s’ajoutent à trois berlines : les Mercedes-Benz E 350 4Matic et E 450 4Matic, et la Mercedes-AMG E 53 4Matic+ hybride branchable.

E 53 hybride : haute performance pour la famille

Combinant performances et polyvalence, la nouvelle familiale E 53 devient la première sportive Mercedes-AMG du genre à motorisation hybride offerte au Canada.

Elle partage la motorisation de la berline du même nom : un 6-cylindres en ligne de 3,0 litres à turbocompresseur optimisé par AMG et jumelé à un moteur électrique alimenté par une batterie de 21,2 kWh logée sous le plancher du coffre. Ces moteurs sont jumelés à une boîte de vitesses automatique Speedshift TCT à 9 rapports d’AMG, à laquelle est d’ailleurs intégré le moteur électrique. Mercedes-Benz Canada fait miroiter une autonomie de 66 km en mode électrique pour cette familiale. C’est 3 km de moins que la berline à laquelle elle est apparentée.

Jumelée à une transmission intégrale 4Matic+ Performance d’AMG, la motorisation transmet une puissance nette de 577 ch et 553 lb-pi de couple aux quatre roues. En outre, en s’offrant l’ensemble « Dynamique plus AMG », qui figure parmi les nombreuses options proposées pour cette voiture, l’acheteur de cette familiale verra la puissance bondir à 604 ch et la vitesse de pointe passer de 250 à 280 km/h. De plus, selon le constructeur, grâce à la fonction « Démarrage de course », que comprend cet ensemble, le temps d’accélération de 0 à 100 km/h chute de 4,1 à 3,9 s.

Soulignons que cet ensemble optionnel comprend également des supports de moteur actifs, un différentiel arrière AMG à glissement limité commandé électroniquement, des freins à disque en composite doté d’étriers AMG rouges (dont des disques avant surdimensionnés de 15,4 pouces) et un volant Performance AMG garni de cuir nappa et de microfibre.

Mercedes offre une vaste gamme de choix d’options permettant de personnaliser cette familiale. On pense, notamment, aux selleries d’Artico et de microfibres, ou de cuir nappa, ou encore à l’ensemble optionnel Superécran MBUX, qui procure un écran de 12,3 po au passager avant, ou à cette chaîne audio ambiophonique 4D Burmester de 730 watts à 17 haut-parleurs, un système à la mesure des plus grands mélomanes.

C’est sans oublier un nuancier offrant 12 teintes pour la carrosserie, dont quatre de la gamme Manufaktur, de même que les ensembles « Nuit AMG », « Nuit AMG Plus » et Fibre de carbone. Des roues de 20 po sont livrées de série, mais l’acheteur peut également s’offrir des roues de 21 po contre supplément.

E 450 : la familiale pour aller au champ

Dans un autre ordre d’idées, les stratèges de Mercedes qualifient d’alter ego des VUS la familiale E 450 Tout-terrain (aussi appelée All-Terrain au Canada). Cette dernière adopte d’ailleurs une allure costaude, évoquant une conception robuste.

Avec sa transmission intégrale 4Matic, la Classe E Tout-terrain se veut mieux adaptée aux trajets légèrement accidentés, notamment grâce à sa garde au sol, qui varie de 147 à 178 mm grâce à une suspension pneumatique Airmatic dotée d’un programme de conduite hors route.

Un système de nivellement automatique Airmatic maintient cette garde au sol constante, peu importe la charge du véhicule, tout en s’adaptant aux conditions routières du moment. Elle comporte un mode Confort qui abaisse le véhicule automatiquement à vitesse élevée afin de réduire la résistance au vent et accroître l’efficacité écoénergétique.

On reconnaît cette version à sa calandre et ses pare-chocs uniques, aux garnitures anti-encastrement chromées à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’aux passages de roues garnis d’un revêtement gris foncé. Des jantes de 19 pouces sont de série et des jantes de 20 pouces figurent parmi les options.

Comparativement à la berline de la Classe E, la familiale Tout-terrain est vaguement plus large (1 889 mm contre 1 880), un peu plus haute (1 497 mm contre 1 480), mais aussi longue (4 950 mm).

Son coffre a un volume modulable de 615 à 1 830 L, un volume plus important que celui de la familiale E 53, qui peut varier de 460 à 1 675 L. En outre, sa banquette arrière a des dossiers divisés de type 40/20/40.

La Classe E Tout-terrain est animée par un 6-cylindres de 3,0 L à turbocompresseur doté d’un système de propulsion semi-hybride non branchable à technologie de suralimentation et alternodémarreur intégré (ISG). Forte de ses 375 ch et 369 lb-pi, sa motorisation lui permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en 4,7 s en douceur grâce à une boîte de vitesses automatique à 9 rapports.

Photos : Mercedes-Benz

