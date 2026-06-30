Chaque printemps, les bars laitiers du Québec rallument leurs enseignes et préparent une saison où le moindre bris de machine coûte cher en clientèle. Derrière le comptoir, les opérateurs aguerris ne laissent rien au hasard et choisissent leur matériel avec autant de soin que leurs recettes. Deux noms reviennent souvent dans les cuisines de la province : Electrofreeze et Matko. Leur réputation repose sur des années d’usage intensif, dans des contextes aussi variés que les casse-croûtes de village et les comptoirs urbains achalandés.

Un marché saisonnier qui ne pardonne pas les improvisations

Au Québec, la saison du bar laitier s’étire à peine de mai à septembre, ce qui laisse peu de marge aux propriétaires pour rentabiliser leur matériel. Les files d’attente du samedi soir mettent rapidement à l’épreuve les machines à crème glacée molle, les congélateurs de comptoir et les distributeurs de garnitures. C’est pour ça que tant d’opérateurs prennent le temps de comparer chaque équipement Groupe Protec avec les autres options du marché avant d’arrêter leur choix, puisqu’une panne en plein week-end férié peut faire perdre les recettes d’une fin de semaine entière.

Electrofreeze, une référence américaine adoptée par les pros d’ici

Electrofreeze fabrique depuis des décennies des machines à crème glacée molle réputées pour leur robustesse et leur capacité à produire sans interruption. Les modèles à compresseur étanche encaissent les longues journées d’été sans broncher, ce qui plaît aux exploitants qui servent plusieurs centaines de cornets par soirée. La conception modulaire facilite aussi le nettoyage quotidien, une étape exigée par les inspections du MAPAQ et souvent négligée avec des machines moins bien pensées.

Matko, le savoir-faire italien pensé pour les recettes maison

Du côté européen, Matko s’est taillé une place de choix grâce à des machines à gelato et à yogourt glacé qui respectent les recettes artisanales. Les opérateurs québécois qui veulent sortir du moule de la vanille-chocolat trouvent dans ces équipements de quoi varier les textures et les parfums. La marque italienne mise sur des panneaux de commande simples, ce qui permet à un employé étudiant de prendre la relève sans formation interminable.

Plusieurs glaciers indépendants de Montréal et de Québec utilisent ces machines pour offrir des sorbets aux fruits locaux, des gelatos au sirop d’érable ou même des bases véganes. Cette polyvalence fait la différence dans un marché où la clientèle cherche autre chose qu’un cornet classique. Les distributeurs spécialisés conseillent souvent Matko aux exploitants qui veulent positionner leur établissement comme un vrai laboratoire de saveurs plutôt que comme un comptoir générique.

Pourquoi le service après-vente pèse autant que la machine

Dans le monde du bar laitier, un technicien qui se présente sur place en moins de 24 heures vaut son pesant d’or. Les marques Electrofreeze et Matko sont distribuées au Québec par des fournisseurs locaux spécialisés, qui assurent l’installation, la formation et l’entretien préventif tout au long de la saison. C’est cette proximité qui rassure les opérateurs au moment d’investir plusieurs dizaines de milliers de dollars dans leur ligne de production.

Les pièces de remplacement, le nerf de la guerre

Une joint d’étanchéité usé ou un compresseur défectueux peut paralyser un comptoir pendant des jours si la pièce doit traverser une frontière. Les distributeurs québécois qui tiennent un inventaire local de pièces Electrofreeze et Matko offrent un avantage concret aux exploitants. Plusieurs propriétaires l’apprennent à leurs dépens quand ils achètent une machine en ligne sans réseau d’entretien derrière. L’écart de prix initial est vite effacé par le premier appel de service mal géré.

Rentabiliser son équipement sur quatre mois d’opération

Avec une saison aussi courte, chaque dollar investi doit générer des ventes rapidement. Les opérateurs aguerris calculent le coût par cornet servi, en incluant l’amortissement, l’électricité et l’entretien. Les machines bien conçues produisent plus de portions à l’heure tout en consommant moins d’énergie, ce qui change la donne sur une saison entière. C’est là que la différence entre un équipement professionnel et un modèle bas de gamme se voit le plus clairement, surtout les fins de semaine de canicule.

Choisir en fonction de son volume et de son menu

Un casse-croûte de bord de route n’a pas les mêmes besoins qu’un glacier artisanal du Plateau. Le volume horaire, le type de produits servis et la disposition du comptoir orientent le choix vers une machine à un, deux ou trois cylindres. Les conseillers spécialisés prennent le temps de visiter l’établissement et de poser les bonnes questions avant de recommander un modèle. Cette approche personnalisée évite les mauvaises surprises et permet de bâtir un comptoir cohérent, pensé pour durer plus qu’une seule saison.