À seulement 10 ans, Lyvia a déjà une petite entreprise, une clientèle fidèle et une bonne idée de ce que signifie être entrepreneure. Avec son kiosque mobile Les Délices de Lyvia, installé sur une remorque tirée à vélo, la jeune Constantine sillonne les parcs, les événements et différents secteurs de la région pour vendre limonade, Mister Freeze, croustilles, chocolat et autres petites gâteries.

L’idée ne date pourtant pas d’hier. Il y a environ trois ans, en 2023, Lyvia avait demandé à sa mère, Vanessa Brodeur, si elle pouvait avoir un petit stand de limonade. Le projet a finalement pris forme cette année, après plusieurs discussions et un mois de travail pour construire et aménager la remorque en famille.

Au départ, le kiosque proposait principalement de la limonade, des croustilles et des Mister Freeze. Depuis, l’offre s’est diversifiée, notamment avec des tablettes de chocolat et différentes saveurs pouvant être ajoutées à la limonade.

La remorque, elle aussi, a évolué au fil des sorties. Après avoir constaté certaines difficultés lors des premières ventes, la famille a apporté plusieurs modifications pour faciliter le travail de Lyvia. Le refroidisseur a notamment été surélevé pour éviter qu’elle ait à se pencher constamment, tandis que le comptoir a été réorganisé afin que les verres, les pailles, les ciseaux et les différents produits soient plus facilement accessibles.

Son père a également fabriqué un nouveau système permettant de présenter les croustilles sur les côtés de la remorque.

(Photo : gracieuseté)

À force de participer à différents événements, elle commence d’ailleurs à reconnaître certains habitués.

« Les gens me reconnaissent aussi maintenant. Tout le monde est gentil avec moi et m’encourage », se réjouit Lyvia, en entrevue avec Le Reflet.

« On apprend tous les jours »

Et les apprentissages sont nombreux pour la jeune entrepreneure. Lyvia dit avoir appris à accueillir les clients avec le sourire, à prendre leurs commandes, à compter correctement l’argent et, surtout, à faire des mathématiques. Ce qu’elle préfère, c’est vendre et rencontrer les clients.

« Parfois, il y a des ajustements à faire sur le matériel, sur les besoins et les marchandises à vendre. On s’ajuste et on apprend tous les jours. » précise la mère de Lyvia.

La jeune fille a aussi eu droit à quelques rencontres mémorables. Des personnalités publiques et des artistes sont venus découvrir son kiosque et l’encourager, dont Gabriel Fredette, du groupe Classe Moyenne, qui a même signé sa remorque. D’autres personnalités rencontrées lors d’événements ont également laissé leur signature sur le kiosque, comme le chorégraphe Alex Francoeur, les candidats politiques Alain Therrien et Pinou Thong.

Le maire de Sainte-Catherine, Sylvain Bouchard, et le candidat politique Alain Therrien sont venus encourager Lyvia et sa famille. (Photo : gracieuseté)

Une remorque qui attire l’attention

Le projet a par ailleurs attiré l’attention des municipalités. Mme Brodeur a communiqué avec la Ville de Saint-Constant afin de s’assurer que les activités de sa fille soient réalisées dans les règles. La famille a ensuite obtenu le feu vert pour permettre à Lyvia de se déplacer dans les pistes cyclables, les parcs et différents événements.

Le principe est simple : Lyvia est aux commandes, mais elle n’est jamais seule. Sa mère l’accompagne notamment pour les déplacements et la gestion, tandis que son père et sa sœur participent eux aussi au projet. La remorque est tirée derrière le vélo et la famille se déplace ensemble d’un événement à l’autre.

L’argent gagné sert également à lui apprendre à gérer ses revenus. Une grande partie des profits est réinvestie dans l’entreprise afin d’acheter du matériel et de développer le kiosque. Une portion est aussi mise de côté pour permettre à Lyvia d’économiser ou de s’offrir ce dont elle a besoin.

La prochaine étape est déjà en préparation, soit d’offrir de la véritable limonade faite à partir de citrons frais. La famille se prépare notamment pour le Créafest de Delson qui se déroulera du 14 au 16 août, où elle s’attend à accueillir un nombre important de visiteurs. De nouvelles saveurs sont également prévues.