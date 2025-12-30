Les familles qui veulent se départir de leur sapin, de boîtes en carton ou d’objets volumineux après leurs célébrations du temps des Fêtes pourront le faire à partir de la semaine prochaine.

Chaque municipalité à son propre horaire pour leurs collectes.

Candiac

-Sapin : 5 janvier

-Carton : 7 janvier

-Volumineux : 5 janvier

La Prairie

-Sapin : 5 janvier

-Carton : 8 janvier

-Volumineux : 13 janvier

Delson

-Sapin : Semaines du 5 et 12 janvier

-Carton : 6 janvier

-Volumineux : 5 janvier

Saint-Constant

-Sapin : 12 janvier

-Carton : 9 janvier

-Volumineux : 3 janvier

Sainte-Catherine

-Sapin : 12 janvier

-Carton : 15 janvier

-Volumineux : 6 janvier

Saint-Philippe

-Sapin : 5 et 6 janvier

-Carton : 16 janvier

-Volumineux : 12 janvier

Saint-Mathieu

-Sapin : 12 janvier

-Carton : 16 janvier

-Volumineux : 12 janvier

