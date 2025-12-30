Les familles qui veulent se départir de leur sapin, de boîtes en carton ou d’objets volumineux après leurs célébrations du temps des Fêtes pourront le faire à partir de la semaine prochaine.
Chaque municipalité à son propre horaire pour leurs collectes.
Candiac
-Sapin : 5 janvier
-Carton : 7 janvier
-Volumineux : 5 janvier
La Prairie
-Sapin : 5 janvier
-Carton : 8 janvier
-Volumineux : 13 janvier
Delson
-Sapin : Semaines du 5 et 12 janvier
-Carton : 6 janvier
-Volumineux : 5 janvier
Saint-Constant
-Sapin : 12 janvier
-Carton : 9 janvier
-Volumineux : 3 janvier
Sainte-Catherine
-Sapin : 12 janvier
-Carton : 15 janvier
-Volumineux : 6 janvier
Saint-Philippe
-Sapin : 5 et 6 janvier
-Carton : 16 janvier
-Volumineux : 12 janvier
Saint-Mathieu
-Sapin : 12 janvier
-Carton : 16 janvier
-Volumineux : 12 janvier