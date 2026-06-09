Une opération policière est en cours au Québec d’ici dimanche afin de surveiller la vitesse aux abords des chantiers routiers.

L’Opération nationale concertée (ONC) vitesse et chantiers routiers est organisée dans le cadre d’un partenariat entre l’Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le Service de police de Blainville et la Société de l’assurance automobile du Québec. Elle vise à sensibiliser et conscientiser les conducteurs aux risques liés à la vitesse pour l’ensemble des usagers du réseau routier.

La vitesse est encore l’une des principales causes de collisions sur la route au Québec. Selon certaines études, une diminution de la vitesse moyenne de circulation de 5 km/h permettrait de réduire annuellement de 15 % le nombre de collisions. À titre d’exemple :

12 décès en moins pour une réduction de 1 km/h

60 décès en moins pour une réduction de 5 km/h

120 décès en moins pour une réduction de 10 km/h

Les données sont basées sur un total de 400 décès.

Si chaque conducteur réduisait sa vitesse moyenne, le nombre de blessures et de décès sur les routes du Québec diminuerait considérablement, rappelle la Sûreté du Québec dans un communiqué.

C’est pourquoi les policiers interviendront de façon intensive auprès des conducteurs qui contreviennent au Code de la sécurité routière, et plus particulièrement à l’égard des comportements reliés à la vitesse, entre autres sur les chantiers routiers.