Le pont qui va relier le projet résidentiel Galia à la route Édouard-VII, un projet estimé à 9,1 M$, devrait accueillir ses premiers automobilistes au mois de juillet.

La fin des travaux est cependant toujours tributaire des conditions habituelles de chantier.

Cette structure qui enjambe la rivière Saint-Jacques en sera une dite «signature». Avec l’utilisation de matériaux comme le béton, l’acier, le bois et l’intégration de l’aluminium dans son toit.

«L’ajout d’une toiture relève avant tout d’un choix architectural, visant à donner un cachet distinctif et identitaire à la structure, informe la directrice des communications, Marilyn Laroche. Cela dit, une toiture sur un pont présente également des avantages techniques, notamment en protégeant la chaussée et les usagers contre les intempéries, ce qui peut contribuer à la durabilité de l’ouvrage.»

Lors de la présentation du Plan triennal d’immobilisations en décembre, le maire Christian Marin a été questionné sur la nécessité du toit et les coûts additionnels qui y étaient associés. Il n’a pu répondre précisément quelle était la facture associée au toit.

Le pont disposera d’un tablier de 35,6 m et sera doté de deux voies de circulation et d’une piste pour les piétons et cyclistes, large de 3,45 m.

Pas d’impact sur les taxes, dit la Ville

Le projet est estimé à 9,1 M$. Saint-Philippe est en attente d’une réponse pour une demande de subvention déposée l’an dernier au programme Logement, Infrastructure et Collectivités Canada – Fonds pour le transport actif – du gouvernement fédéral.

Le pont s’inscrit aussi dans le programme de développement des infrastructures, lequel est autofinancé par la vente du terrain des étangs aérés et les revenus de taxation générés par le projet Galia.

Ainsi, Mme Laroche précise «qu’aucune augmentation de taxes n’est attribuable aux citoyens pour la réalisation de ce projet».

Rappelons que Saint-Philippe a adopté un budget de 23,1 M$ le mois dernier, en progression de 10% par rapport à l’année précédente. La dette de la municipalité d’environ 8000 résidents se chiffre à plus de 84 M$.

Projet Galia

Rappelons que le Projet Galia, dirigé par les Habitations Pilon, envisage la construction de 800 unités d’habitation d’ici 2032 sur le terrain des étangs aérés à Saint-Philippe.