Nouvelle directrice générale du Partage, Sandy Roy porte cet organisme dans son cœur depuis toujours. Et si le 1er décembre a marqué le début de son aventure à ce poste, son implication pour cette institution de La Prairie ne date pas d’hier.

«J’ai vraiment le goût d’aider. La sécurité alimentaire, je sais que c’est un besoin essentiel pour la santé et le bien-être de la population. J’ai le goût d’avoir un impact réel dans la vie des gens. Et ça commence à la base. Pour moi, le Partage, c’est un incontournable.»

Le directeur général sortant Frédéric Côté n’a vraisemblablement pas eu à argumenter bien longtemps lorsqu’il l’a approchée pour lui proposer de lui succéder.

«Quand Fred a pris la direction du Partage, j’ai été la première personne qu’il est venu voir pour développer un partenariat. Ça, il s’en est toujours souvenu», relève la principale intéressée.

Sandy Roy a œuvré pendant 28 ans dans les médias, notamment comme directrice générale du Reflet et du Courrier du Sud, et directrice développement des affaires chez Gravité. À sa dernière journée chez cet employeur, c’était la Guignolée des médias; un bel hasard à l’image de son engagement pour la communauté.

Elle ignorait à ce moment ce qui l’attendait mais était convaincue qu’elle s’accomplirait dans le milieu communautaire.

Sa rencontre avec Cathy Lepage, l’actuelle directrice du CJE Roussillon qui a aussi été à la tête du Partage, a été déterminante dans le choix de sa nouvelle vocation.

Chez Gravité, j’avais vraiment un rôle en services conseils, où j’accompagnais les entreprises, mais aussi les organismes. J’ai eu la chance de travailler avec le CJE Roussillon, j’ai eu une collaboration quand même étroite. J’ai vu vraiment le travail concret, le besoin dans le communautaire, où il y a peu de relève. J’ai vu l’impact réel de l’organisme.»

Mme Roy a ainsi travaillé pendant neuf mois chez PS Jeunesse, à Valleyfield. L’expérience lui a permis de découvrir davantage ce milieu qu’elle connaissait bien.

Consolider

Après la phase de développement qu’a connue le Partage sous la direction de Frédéric Côté, l’heure est à la consolidation.

«Pour l’instant, j’ai vraiment un mandat de continuité : continuité, consolider les acquis, mobiliser les équipes, améliorer les façons de faire et entretenir les partenaires évidemment.»

Une mission qui ne se remplira pas sans une approche terrain, qui lui sied bien.

«Et un mandat pour prendre soin des gens, poursuit-elle. J’ai une approche très centrée sur l’humain.»

Cela signifie certes de prendre soin de ceux qui bénéficient des services, mais aussi des employés. La nouvelle directrice générale s’est donnée comme objectif de faire du Partage «un employeur de choix». «Des efforts ont été faits dans les dernières années et je veux qu’on devienne un incontournable. Que ce soit un premier emploi, ou à long terme, plein de postes peuvent être comblés.»

Mobiliser et abattre les préjugés

En une dizaine de jours, Sandy Roy a pris part à Guignolée de porte en porte, à la Guignolée des médias, aux paniers de Noël distribués par le Partage. «Je suis rentrée dans une des plus grosses semaines de l’année!», lance-t-elle.

La demande de paniers de Noël a augmenté de 18%; une année record.

«On n’a jamais eu une statistique comme ça. Ce sont 467 paniers Noël qu’on donne cette année. C’est plus que la pandémie. Ça en dit long», s’étonne-t-elle.

Elle fait de la mobilisation de la communauté un de ses objectifs.

«Je rêverais du jour où on est capable de mobiliser l’ensemble de la communauté : communauté d’affaires, M. et Mme Tout-le-Monde, les associations sportives… tout le monde.»

Donner des vêtements, organiser un événement, parrainer un enfant du programme des Petites bedaines pleines; chaque geste, petit ou grand, peut faire une différence pour «nourrir notre monde».

Sandy Roy se donne aussi pour mission de s’attaquer aux préjugés, qui persistent à propos de ceux qui recourent à l’aide alimentaire. Elle rappelle les différents visages de la pauvreté : ce sont notamment des travailleurs, des personnes qui vivent la maladie, une séparation…

«Des gens sont gênés de venir demander de l’aide. Ils s’empêchent de venir, car ils ont honte. Mais si les préjugés tombent, on sera en mesure d’aider encore plus de gens.»

« Un choix évident »

Selon la présidente du conseil d’administration du Partage, Nadia-Geneviève René, la personne qui occuperait le poste de direction générale se devait de correspondre à la vision et aux objectifs que s’est donné l’organisme. «À la suite de la première rencontre, Sandy Roy s’est imposée comme un choix évident pour prendre les rênes du Partage», a-t-elle réagi.