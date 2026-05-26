Le festival AnathaFest de retour au RécréoParc

Joëlle Bergeron Productrice de contenu art de vivre et culture

Ce festival qui marie musique vibratoire, pratiques de bien-être et élévation spirituelle sera de retour à Sainte-Catherine, du 7 au 9 août.

Pendant trois jours, les festivaliers auront droit à une programmation mariant ateliers, conférences, performances musicales, sessions de yoga (assurées par Idolem Maison mère), danse et expression consciente.

L’organisation a également annoncé récemment la venue des artistes barcelonais Alex Serra & Toti Dub, «qui livreront des performances lives à la fois puissantes et profondément uniques, aux influences downtempo, soul, reggae et dub».

Trois façons de vivre le festival

✺ Avec un billet accès général, il est possible de camper de façon autonome et d’avoir accès à toute la programmation.

✺ Avec un billet camp, un peu au style Burning Man, on rejoint un camp organisé avec une zone désignée, un lounge et des activités de connexion.

✺ Avec un billet VIP, on offre une zone de repos exclusive (lounge, bain de glace), des soins (massothérapie, soins alternatifs), des collations et surprises des partenaires (ex. espace rafraichissement, produits, etc.)

Tous les détails au anathafest.com