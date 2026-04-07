Le CISSSMO veut implanter une clinique d’infirmières dans les Jardins-Roussillon

Le mois dernier, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) a lancé un appel d’offres public afin d’établir une clinique d’infirmières praticiennes spécialisées (IPS) sur le territoire des Jardins-Roussillon, qui comprend notamment les secteurs de Châteauguay, Mercier, Delson et Saint-Constant.

Ce service de première ligne correspond aux orientations ministérielles qui visent l’amélioration de l’accès aux soins de proximité ainsi que la réduction de la pression sur les urgences.

L’emplacement précis reste à être déterminé. Une fois trouvé, le CISSSMO pourra compléter les démarches et établir un échéancier, laisse savoir Anick Drouin, porte-parole de l’organisation de santé et services sociaux.

«La clinique prévue sera conforme au cadre ministériel et reposera sur une équipe interprofessionnelle, comprenant notamment des IPS, des infirmières et d’autres professionnels de la santé et des services sociaux, décrit-elle. Elle offrira des services de première ligne courants à une clientèle de tous âge, en complémentarité avec les groupes de médecine de famille (GMF) du territoire.»

Ce type de clinique s’adresse surtout aux personnes qui ne disposent pas d’un médecin de famille ou dont la prise en charge en première ligne est nécessaire pour répondre à des problématiques courantes ou des urgences mineures.