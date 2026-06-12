Le CISSS de la Montérégie-Ouest veut aider les anglophones

Avec un peu plus de 20% de sa population qui est d’expression anglaise, le Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) met en place un projet pour faciliter les communications entre les usagers et le personnel.

Déjà implanté ailleurs au Québec, le projet ALLO se déploie par des employés du réseau de la santé qui portent une carte de couleur jaune. Un repère visuel sur lequel il est indiqué que cette personne est bilingue. Ces travailleurs sont donc efficaces pour orienter les usagers selon leurs besoins.

Dans un contexte de soins, le CISSSMO soutient qu’une bonne communication est déterminante pour la sécurité, la qualité des soins et la capacité des usagers à faire des choix éclairés.

«Mieux comprendre, c’est déjà mieux soigner, affirme Dominique Pilon, président et directeur général du CISSSMO. Nos équipes créent un point de repère humain qui fait une vraie différence dès les premiers contacts. C’est une action concrète qui reflète notre responsabilité populationnelle : offrir des services accessibles, sécuritaires et adaptés à la réalité des gens de la Montérégie-Ouest. »

La participation des employés se fait sur une base volontaire.

Plus d’un usager sur cinq

Selon le Montérégie West Community Network (MWCN), la région compterait un peu plus de 100 000 résidents d’expression anglaise, notamment dans les secteurs de Châteauguay, du Haut-Saint-Laurent et de Vaudreuil-Soulanges, là où on retrouvera bientôt trois des quatre hôpitaux de l’organisation de santé régionale.

L’organisme est l’un des partenaires du projet ALLO; il a notamment financé les premières cartes déployées dans les différentes installations.

La fameuse carte jaune qui indique que l’employé peut discuter en anglais. (Photo : gracieuseté)