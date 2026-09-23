Un accident de la route à la hauteur du OK Pneus du chemin Saint-François-Xavier entraîne un ralentissement de la circulation et des détours dans le secteur.

Le chemin concerné n’est pas accessible à partir de la rue Principale actuellement informe la Ville de Delson. En fait, la fermeture est effective, dans les deux sens entre la rue Goodfellow et la montée Griffin.

Un détour dévie la circulation vers la rue Goodfellow.

Les services policiers sont sur place afin d’assurer une circulation fluide et sécuritaire. Il a été évalué à 2 heures le temps requis pour que la situation revienne à la normale.

Selon Karine Bergeron, du Service intermunicipal de police Roussillon, un camion aurait accroché des fils électriques alors qu’il circulait par inadvertance avec sa benne soulevée. Le camionneur circulait sur Goodfellow et c’est dans sa manoeuvre pour tourner à droite sur Saint-François-Xavier, vers 6h40, que l’incident serait survenu.

Une panne électrique a été déclenchée dans le secteur et prive 10 adresses de courant selon les informations diffusées par Hydro-Québec. Le retour de l’électricité est prévu vers 13 h.