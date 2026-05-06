Le hockey des Canadiens de Montréal est une vraie religion pour certains. Pas étonnant donc que les matchs de la deuxième ronde contre les Sabres de Buffalo soient diffusés à l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus de Delson.

L’organiste du Tricolore, Diane Bibaud, sera aussi présente au P’tit Lounge aménagé au sous-sol de l’église pour animer l’ambiance lors des soirées du 6 et du 8 mai.

L’admission sera gratuite pour ces événements qui permettront aux citoyens de partager leur fièvre des séries.

La Ville répond ainsi à une demande des citoyens qui désirent se réunir dans une ambiance conviviale pour es éliminatoires du hockey.

«Le parcours des Canadiens en séries est une belle occasion de se rassembler, a laissé savoir le maire de Delson, Christian Ouellette. Nous sommes heureux d’offrir aux citoyens et citoyennes de Delson un lieu convivial pour partager ensemble la passion du hockey. Nous sommes également très heureux de pouvoir compter sur la présence de Diane Bibaud, qui sera parmi nous avec son énergie contagieuse, sa bonne humeur et son talent.»

Les portes ouvriront à 18h30. Il y aura distribution gratuite de popcorn et les participants pourront amener leurs boissons, alcoolisées ou non.

Un service de sécurité va assurer le bon déroulement de ces soirées.

Saint-Mathieu

Les Événements Saint-Mathieu prolongent aussi la diffusion des parties sur écran géant au centre communautaire.

Comme lors de la première ronde, l’entrée est gratuite et il y aura un service de bar et vente de hot-dogs sur place.

Tous les profits seront remis pour le projet La Mathéenne 2.0 qui prendra place dans l’ancienne église qui a été ravagée par un incendie au printemps.