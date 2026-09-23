Les Peacekeepers de Kahnawake ont eu la surprise de découvrir un laboratoire de stupéfiants clandestin alors qu’ils répondaient à un appel pour l’incendie d’une résidence de la route Zachary le 21 septembre.

Au lendemain de l’incendie, les enquêteurs des Peackeepers ont exécuté un mandat de perquisition au laboratoire suspect.

La possibilité de substances volatiles, provoquée par l’utilisation de produits chimiques, a été détectée, si bien que la route a été fermée dans le secteur.

Une unité spécialisée de la Sûreté du Québec a été dépêchée sur les lieux afin de démanteler le laboratoire.