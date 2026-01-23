Les services de police du Québec intensifieront leurs interventions les 24 et 25 janvier, en collaboration avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), dans le cadre de l’opération nationale concertée ciblant les motoneigistes ayant un comportement pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers.

Les policiers et les agents de surveillance de sentiers de la FCMQ réaliseront diverses interventions, que ce soit dans les sentiers ou à leur croisement avec un chemin public et veilleront à la conformité de l’arrimage des équipements lors de leur transport sur les routes du Québec.

Tous appliqueront, selon la situation, les différentes lois et règlements visant les motoneiges, que ce soit en vertu de la Loi sur les véhicules hors route, du Code de la sécurité routière ou du Code criminel, annonce-t-on par voie de communiqué.

Une campagne de sensibilisation sera aussi déployée sur les différentes plateformes des médias sociaux des organisations policières afin de rappeler aux usagers de motoneiges l’importance de respecter les lois en vigueur et d’adopter des comportements prudents en tout temps. C’est sous le thème « Dans les sentiers, j’prends mes responsabilités » que se déploiera cette nouvelle campagne.

Conseils de sécurité

Évitez de partir seul en randonnée et avertissez toujours un proche de l’itinéraire prévu ;

Avant de partir en randonnée, planifiez celle-ci et informez-vous de l’état du réseau (i Motoneige);

Respectez la signalisation et ajustez votre vitesse en fonction des conditions des sentiers ;

Maintenez une distance sécuritaire entre votre véhicule et celui qui vous précède ;

Maintenez allumés le ou les phares blancs de votre véhicule ainsi que le feu de position rouge à l’arrière ;

Traversez les chemins publics aux endroits où la signalisation l’autorise ;

Maintenez la droite en tout temps;

Portez toujours votre casque et des lunettes de sécurité si le casque n’a pas de visière ;

Respectez les propriétés privées en vous assurant d’avoir l’autorisation du propriétaire pour y circuler ou demeurez dans les sentiers.

La capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux et la vitesse sont les principales causes de collisions mortelles à motoneige. Prends tes responsabilités !

Rappelons qu’aucun motoneigiste n’avait perdu la vie à l’occasion de l’édition 2025 de la présente opération nationale concertée.

Par ces opérations, l’ensemble des partenaires souhaite que les adeptes de motoneige puissent profiter de leurs activités récréotouristiques en toute sécurité, partout à travers le Québec.