Pour profiter de la nature en milieu urbain, Gravité Média propose quelques sentiers pédestres, d’un bout à l’autre de la Rive-Sud.

Longueuil

Incontournable de Longueuil, le parc Michel-Chartrand comprend une zone de conservation, près de 20 kilomètres de pistes cyclables, des sentiers pédestres et un sentier écologique. De la verdure (de même qu’un marais et trois lacs artificiels!) sur 1 850 000 mètres carrés.

Boucherville

À quelques pas de la ville, le parc national des Iles-de-Boucherville offre un bain de nature, où l’on peut marcher dans un réseau de quelque 21 km de sentiers. Tous les parcours sont faciles, mais proposent des distances variant de 1,5 à 9 km.

Brossard

Le chemin de Brossard est situé au sud de l’autoroute 30, sur le chemin des Prairies. Il est accessible en se stationnant au Centre de plein air de Brossard. Le sentier de 3,2 km traverse le boisé pour se rendre à la frontière de La Prairie.

Sainte-Julie

Le sentier de la boucle Desrochers, d’une longueur de 2,7 km, est un parcours longeant une piste cyclable. Le chemin, accessible par le parc Desrochers, est fait pour la randonnée, le vélo de route et la course à pied.

Varennes

La promenade du parc Saint-Charles est un sentier aller-retour de 6,1 km, propice à la marche et au vélo et qui longe une rivière près du parc Saint-Charles, à Varennes. Les chiens en laisse sont les bienvenus.

Châteauguay

Bien sûr, l’ile Saint-Bernard est un incontournable de la région, mais pourquoi ne pas expérimenter le centre écologique Fernand-Séguin… «C’est d’abord et avant tout l’érablière à caryers qui distingue le centre écologique Fernand-Seguin. […] L’Érable à sucre domine les lieux, suivi des Caryers ovale et cordiforme», décrit-on. On y retrouve plusieurs autres essences tels noyers cendrés, tilleuls d’Amérique, ostryers de Virginie, entre autres. En plus d’espèces tels l’Aubépine ergot-de-coq, presque exclusive à Châteauguay, Léry et Kahnawake. Plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux fréquentent le centre, dont des pics, troglodytes, éperviers, buses et paruline. Les marcheurs pourront aussi croiser ratons laveurs, renards roux, lapins à queue blanches et chauve-souris.

Candiac

Le Sentier de la Rivière-de-la-Tortue est un parc d’interprétation de la nature de qui longe la rivière de la Tortue à partir du parc Saint-François-Xavier. Les marcheurs peuvent en apprendre sur son étonnante biodiversité, grâce aux panneaux d’interprétation. Les chiens ne sont pas autorisés. Stationnements au 50, chemin Saint-François-Xavier et 35A, rue de Marseille.

La Prairie

Le sentier du bocage est un chemin de 7 km qui longe la carrière de l’ancienne briqueterie, à La Prairie. Le point de départ se trouve au parc Lucie-F.-Roussel, mais le trajet mène à d’autres petits sentiers qui s’éparpillent dans le quartier Symbiocité.

Delson

Le sentier du parc du Centenaire, à Delson, forme une courbe de 1,5 km qui longe la rivière de la Tortue. Des pancartes illustrant l’histoire de Delson sont placées à six stations le long du chemin boisé. Les installations comprennent une aire d’accueil incluant un stationnement, un bâtiment de services, des tables de pique-nique et une toile pare-soleil, un muret de briques honorant les familles de Delson et un amphithéâtre extérieur.

Valleyfield

Le parc régional des Iles-de-Saint-Thimothée est parfait pour une petite randonnée. Les 2,5 km de sentiers en terrain plat traversent deux boisés de conservation, le long de cours d’eau. Le grand héron, l’oriole du nord, le geai bleu et le pic flamboyant font partie des espèces qui y habitent. Le sentier multifonctionnel est notamment accessible aux fatbikes.