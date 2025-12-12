La Prairie : une ado happée sur le boulevard Taschereau

Une piétonne a été happée par un camion de type pick-up alors qu’elle traversait le boulevard Taschereau vers 8 h 25 le 11 décembre. Elle a été transportée à l’hôpital pour soigner des blessures, mais on ne craint pas pour sa vie, indique la Régie intermunicipale de police Roussillon.

Selon les informations de la police, le camion circulait en direction nord lorsqu’il est entré en collision avec la jeune fille. Cette dernière venait de débarquer à l’arrêt d’autobus de la ville et traversait le boulevard vers l’avenue Papineau. Elle a été projetée dans le terre-plein central.

La victime a été prise en charge par les ambulanciers et transportée dans un centre hospitalier.