Avec une première bordée de neige déjà tombée, les premiers froids qui se font sentir, et l’hiver approchant à grands pas, l’Avant-garde se prépare à rouvrir sa Halte chaleur pour la saison 2025-2026, du 1er décembre au 31 mars.

Cet espace d’accueil sera ouvert à toute personne qui a besoin de se réchauffer, de manger, de se laver, de faire une lessive ou simplement de se reposer un moment.



Un soutien en stabilité résidentielle et un accompagnement vers les ressources de la communauté seront également offerts selon les besoins. Aucune inscription ni appel préalable n’est nécessaire pour accéder à la Halte chaleur.

Une halte à deux endroits

La halte se tiendra à deux endroits différents selon le jour. Ainsi, du lundi au vendredi, de midi à 20 h, il est possible de se présenter au 462, rue Saint-Paul, La Prairie, alors que les samedis et dimanches, de midi à 20 h, la halte sera ouverte au 636, chemin de Saint-Jean, La Prairie.

Il est par ailleurs possible de réserver une place en hébergement à l’Avant-garde, en appelant au 450 907-1333. L’hébergement est possible sur le chemin de Saint-Jean, en procédant par téléphone préalablement, à compter de 11 h.