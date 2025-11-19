Quatre véhicules ont été impliqués dans une collision sur l’autoroute 30 en direction est, entre Candiac et La Prairie, ce mercredi 19 novembre vers 8h30. Bien que les voies soient rouvertes à la circulation, une forte congestion routière persiste dans le secteur.

Selon la Sûreté du Québec, des personnes impliquées dans l’accident ont subi des blessures légères. La cause de la collision n’est pas connue.

Une voie a été momentanément fermée à la circulation pour permettre le passage des véhicules d’urgence. Vers 10h, les deux voies ont été dégagées. La circulation demeure au ralenti depuis le boul. Jean-Leman.