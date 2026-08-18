La Prairie : Pierre Guillot-Hurtubise choisi par la CAQ

La Coalition avenir Québec (CAQ) mise sur Pierre Guillot-Hurtubise pour tenter de conserver la circonscription de La Prairie lors du prochain scrutin provincial, prévu le 5 octobre. Il succède ainsi à Christian Dubé, qui a représenté la circonscription sous la bannière caquiste pendant huit ans.

La députée de Bertrand et présidente du Conseil du Trésor, France-Élaine Duranceau, a annoncé la candidature de M. Guillot-Hurtubise le 18 août au Complexe sportif de Delson, vantant son expérience professionnelle et sa connaissance du milieu.

« J’ai une expérience professionnelle extrêmement diversifiée. J’ai été négociateur, entrepreneur, spécialiste en affaires publiques, spécialiste en participation publique », a expliqué Pierre Guillot-Hurtubise en entrevue avec Le Reflet.

Il a également occupé le poste de vice-président principal au sein d’un cabinet spécialisé dans ce domaine.

Son parcours l’a notamment amené à conseiller plusieurs municipalités sur des enjeux stratégiques et des projets liés à leur développement. Il affirme bien connaître le territoire de La Prairie, ayant travaillé avec des élus de Candiac, La Prairie et de la MRC de Roussillon sur différents dossiers.

Il a aussi été directeur de cabinet de la ministre des Affaires municipales, puis de la ministre de la Santé, « deux fonctions qui lui ont permis de travailler sur des dossiers gouvernementaux majeurs », dit-il.

La mobilité parmi ses priorités

Le candidat caquiste identifie la santé, l’éducation et la mobilité comme les principaux enjeux de la circonscription.

Il souhaite notamment voir progresser les dossiers concernant la route 132 et la route 104, aux prises avec des problèmes de congestion. Il reconnaît également que le Réseau express métropolitain (REM) constitue une solution importante pour les déplacements, mais estime que son efficacité demeure variable à certains moments.

« Je pense que c’est une très grande préoccupation », affirme-t-il à propos de la mobilité.

Le logement, l’accès à la propriété, le soutien aux organismes communautaires ainsi que les infrastructures municipales figurent également parmi les dossiers qu’il souhaite mettre de l’avant.

Route 132

Pierre Guillot-Hurtubise se réjouit par ailleurs de l’annonce récente de la mise en place d’un bureau de projet visant à faire progresser le réaménagement de la route 132.

Selon lui, cette structure était attendue depuis longtemps par les citoyens de la circonscription.

« Si tu veux que ça avance, il faut qu’il y ait un bureau de projet », soutient-il.

S’il obtient la confiance des électeurs, il entend suivre les travaux de près et faire pression afin que le projet progresse rapidement.

« Mon travail, ça va être de suivre ces travaux-là et de les faire progresser pour que les gens voient des résultats le plus rapidement possible », dit-il.

Infrastructures d’eau potable

Le nouveau candidat entend également s’attaquer aux enjeux liés à l’eau potable, notamment à Candiac. Il estime que les municipalités doivent pouvoir moderniser et agrandir leurs infrastructures afin de répondre à leurs besoins.

Son passage aux Affaires municipales constitue, selon lui, un atout dans ce dossier puisqu’il affirme bien connaître les programmes gouvernementaux pouvant soutenir les municipalités.

M. Guillot-Hurtubise indique avoir déjà pris contact avec les maires de la circonscription et prévoit les rencontrer prochainement afin de faire le point sur leurs besoins.

« Je vais voir comment je peux les accompagner au mieux », affirme-t-il.

France-Élaine Duranceau estime pour sa part que son expérience constitue un atout pour les électeurs de La Prairie.

« Pierre est un excellent candidat pour les citoyens de La Prairie. Il connaît l’appareil gouvernemental et sera un allié important dans l’amélioration de l’efficacité de l’État. Les citoyens sont chanceux de pouvoir compter sur un candidat d’expérience comme Pierre! », a-t-elle déclaré.

Dans les prochaines semaines, le candidat compte multiplier les rencontres sur le terrain afin de prendre le pouls des citoyens.

« J’espère que les citoyens de La Prairie vont m’accorder leur confiance », a-t-il déclaré. Je vais tout faire pour qu’ils soient convaincus que je suis la bonne personne pour les représenter. »

La circonscription de La Prairie comprend Candiac, Delson, La Prairie et Saint-Philippe.