La Ville de La Prairie poursuit son virage vert. Réunis en séance le 16 juin, les élus ont confirmé leur engagement financier dans un projet qui prévoit la plantation de 836 arbres sur des terrains municipaux en 2027 et 2028, sous réserve de l’obtention d’une aide financière de la Fédération canadienne des municipalités (FCM).

La résolution adoptée par le conseil municipal confirme l’appui de la Ville à une demande de financement qui sera déposée par Nature-Action Québec dans le cadre de l’initiative Croissance de la canopée des collectivités canadiennesde la FCM.

Le projet prévoit des plantations dans les secteurs du Christ-Roi, de la Citière, de la Clairière et du Fort-Neuf. Pour sa part, La Prairie s’engage à investir 277 174 $ en contribution financière directe, pour une participation totale au projet évaluée à 557 207 $.

Une politique de l’arbre déjà bien amorcée

Ce projet s’inscrit dans la continuité de la Politique de l’arbre dévoilée par la Ville en 2025. À cette occasion, La Prairie avait présenté une vision à long terme visant à protéger et à bonifier son patrimoine arboricole.

La municipalité souhaite notamment lutter contre les îlots de chaleur, améliorer la qualité de l’air, favoriser une meilleure gestion des eaux pluviales et rendre les quartiers plus agréables à vivre.

La politique fixe deux cibles majeures : planter plus de 1 000 arbres d’ici 2028 et faire passer l’indice de canopée à 30 % au cours des 30 prochaines années. Un défi ambitieux, alors que les arbres de l’ancien club de golf de La Prairie ont été décimés lors de travaux délégués par le promoteur immobilier propriétaire du site en 2022.