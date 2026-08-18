Frédéric Côté représentera le Parti québécois (PQ) dans la circonscription de La Prairie lors des prochaines élections provinciales. Il a remporté l’investiture du parti, le dimanche 16 août, avec 70 % des voix, face à Edline Siméon-Poulard.

Ancien directeur général du Complexe Le Partage, Frédéric Côté souhaite maintenant mettre son expérience au service des citoyens de La Prairie et leur offrir, dit-il, une voix forte à l’Assemblée nationale.

Son parcours professionnel l’a notamment mené dans les milieux politique, communautaire et du transport. Il a été attaché de presse lors de la campagne électorale de Pauline Marois en 2012, avant de devenir directeur de bureau, puis directeur adjoint de cabinet de l’ancien ministre de l’Environnement Yves-François Blanchet, aujourd’hui chef du Bloc québécois.

Pour Frédéric Côté, son passage à la direction du Complexe Le Partage constituait son principal atout dans la course à l’investiture.

« Durant mes années au Partage, j’ai rencontré tout le monde. J’ai travaillé avec les municipalités, les entrepreneurs, les commerçants et les citoyens. Je connais les enjeux de pauvreté, mais aussi les réalités économiques et sociales du territoire », déclarait-il au journal Le Reflet avant le vote.

Il estime également avoir développé un vaste réseau de partenaires au fil des années. Il se décrit comme un « rassembleur », capable de réunir différents acteurs autour de projets communs.

« Pendant presque dix ans, j’ai pris soin des gens qui avaient besoin du Partage. Maintenant, j’aimerais prendre soin des citoyens de la circonscription », affirmait-il.

Frédéric Côté devient ainsi le candidat du PQ dans La Prairie en vue du scrutin provincial du 5 octobre prochain.