La Prairie: L’école Saint-François-Xavier sera reconstruite sur son site d’origine

Après trois ans d’incertitude pour la communauté scolaire, le gouvernement du Québec a finalement donné son feu vert à la reconstruction de l’école secondaire Saint-François-Xavier sur son terrain d’origine à La Prairie.

Le 3 juin, le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) a annoncé avoir été autorisé par le Conseil des ministres à modifier la portée du dossier d’affaires qui concernait initialement l’école secondaire de la Magdeleine. Cette décision permet de lancer officiellement le projet de reconstruction de l’établissement fermé depuis 2023.

En juin de cette année-là, les élèves et les membres du personnel de l’école Saint-François-Xavier avaient dû être relocalisés à la suite de la fermeture du bâtiment construit en 1950. Des analyses avaient alors révélé que la structure centrale de l’édifice était devenue trop vulnérable pour accueillir les élèves de façon sécuritaire.

À l’époque, le CSSDGS évaluait deux scénarios : procéder à d’importantes réparations accompagnées d’un programme d’entretien à long terme ou démolir complètement l’école pour en construire une nouvelle. « De nouvelles analyses de la structure ont récemment forcé notre main », expliquait alors le directeur général adjoint du CSSDGS, Daniel Bouthillette.

Pendant que le ministère de l’Éducation analysait les différentes options, le CSSDGS avait également déposé une demande visant l’installation d’un bâtiment temporaire sur le terrain de l’école de la Magdeleine à La Prairie afin d’accueillir les élèves déplacés.

« Nous souhaitons construire un nouveau bâtiment temporaire annexé. Nous avons la chance que le terrain de la Magdeleine soit très vaste. C’est également l’emplacement idéal étant donné que l’école est située à La Prairie », avait alors indiqué M. Bouthillette.

Malgré cette solution temporaire, des réaménagements d’espaces avaient été nécessaires durant la première année de relocalisation. Le nouveau pavillon modulaire, aujourd’hui en service, accueille depuis septembre 2024 le personnel et les élèves de Saint-François-Xavier.

En juillet 2024, le CSSDGS avait confirmé que le ministère de l’Éducation privilégiait finalement la démolition de l’école existante. L’organisme attendait alors l’autorisation officielle pour entreprendre les démarches nécessaires à la réalisation du projet.

Cette autorisation est maintenant accordée. Le projet majeur, dont la Société québécoise des infrastructures (SQI) agira comme gestionnaire principal, comprendra la démolition complète du bâtiment actuel ainsi que la construction d’une nouvelle école secondaire moderne.

« À terme, la nouvelle école pourra accueillir jusqu’à 45 groupes d’élèves, offrant ainsi des installations modernes, adaptées aux besoins actuels et futurs de la communauté scolaire », a précisé la direction générale du CSSDGS.

La mise en service complète du nouvel établissement est actuellement prévue en 2031. D’ici là, les élèves de l’école Saint-François-Xavier poursuivront leur parcours scolaire dans les installations temporaires situées sur la rue Saint-José à La Prairie.