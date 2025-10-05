Le maire de La Prairie Frédéric Galantai a annoncé qu’il sollicitera un nouveau mandat aux élections municipales prévues le 2 novembre 2025. Il sera encore à la tête du parti Place aux citoyens, dans lequel quatre nouveaux visages se joignent à son équipe.

À son équipe se joint Patrick Dion, qui est présentement conseiller municipal dans le district du Christ-Roi. M. Dion s’était présenté avec la formation de l’ancien maire Donat Serres aux élections de 2021, mais a changé d’allégeance au cours de son mandat pour rejoindre Place aux citoyens. Il se présentera cette fois-ci dans le district de la Citière, où il réside.

Les quatre autres conseillers municipaux du parti, soit Julie Simoneau, Vincent Noël, Karine Laroche et Denis Girard, se représentent également.

Les trois nouveaux membres sont Normand Bigonnesse qui se présentera dans le district du Christ-Roi, Céline Gaudette dans le district de la Clairière et Isabelle Lizée dans le district de la Bataille. À noter que M. Bigonnesse s’était présenté en tant que conseiller indépendant en 2021.

«Je suis fier de m’entourer d’une équipe aussi compétente, enracinée et engagée. Ensemble, nous portons une vision tournée vers l’avenir, avec des idées neuves, mais toujours la même proximité avec les citoyens, a souligné le maire Frédéric Galantai par voie de communiqué. C’est ce que j’ai cherché à démontrer tout au long de mon mandat, notamment avec les Samedis du maire, qui sont devenus un véritable rendez-vous citoyen.»

Candidats

-Frédéric Galantai, mairie;

-Julie Simoneau, district de la Magdeleine;

-Karine Laroche, district du Vieux-La Prairie;

-Vincent Noël, district de la Milice;

-Denis Girard, district de la Petite-Gare (anciennement district de la Briqueterie);

-Patrick Dion, district de la Citière;

-Céline Gaudette, district de la Clairière;

-Isabelle Lizée, district de la Bataille;

-Normand Bigonnesse, district du Christ-Roi.