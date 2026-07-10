La Ville de La Prairie a inauguré deux nouvelles œuvres d’art public : un parcours ludique au sol au parc Lucie-F.-Roussel et une murale interactive de type « cherche et trouve » au parc Émilie-Gamelin.

Selon la Ville, ces deux créations ont été conçues pour rapprocher l’art des citoyens et encourager une utilisation différente des espaces publics. Elles s’ajoutent aux autres initiatives artistiques mises en place par la municipalité au fil des dernières années, dont le mobilier urbain coloré et la sculpture située au Terminus 1836 derrière le Centre Guy-Dupré.

Au parc Lucie-F.-Roussel, les visiteurs sont invités à participer à un parcours ludique imaginé par l’artiste Valérie Trudel. L’œuvre, installée directement au sol, propose une expérience où le mouvement et le jeu occupent une place centrale. Elle vise notamment à encourager les interactions entre les usagers du parc, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes.

Du côté du parc Émilie-Gamelin, le chalet accueille désormais une murale réalisée par l’artiste Kervens Fils. Inspirée du concept « cherche et trouve », l’œuvre propose une activité d’observation : les citoyens doivent repérer différents éléments illustrés dans la murale à partir d’indices présents au sol.

La réalisation de ces projets a été rendue possible grâce au soutien financier obtenu dans le cadre de l’entente triennale de développement culturel entre la Ville de La Prairie et le gouvernement du Québec.