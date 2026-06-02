La Ville de La Prairie a annoncé le décès de Denis Lamarche, qui a été maire de la municipalité de 1979 à 1986. Il est décédé le 6 mai, à l’âge de 84 ans.

«Au nom du conseil municipal et de l’ensemble de l’administration, j’offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de monsieur Lamarche, a exprimé le maire Frédéric Galantai. Par son engagement envers sa communauté, il a contribué à façonner la ville que nous connaissons aujourd’hui. Nous lui sommes reconnaissants pour les années qu’il a consacrées au service public.»

Durant ses mandats, M. Lamarche a notamment participé à l’essor de secteurs résidentiels tels que le développement du secteur de la Magdeleine et les débuts du Grand Boisé.

La modernisation de l’usine de filtration de l’eau potable, la création de la MRC de Roussillon et de la Régie d’assainissement des eaux du bassin de Laprairie et la mise en place des fondations du transport collectif régional avec Le Richelain se sont produits sous son administration.

Entrepreneur en maçonnerie, M. Lamarche a aussi œuvré auprès d’organismes dont les Chevaliers de Colomb, le Club Richelieu et le Club automobile.