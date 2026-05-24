Un important incendie a endommagé deux résidences de la rue Médard-Hébert, à La Prairie, samedi vers 18 h 10.

L’incencie s’est déclaré au 340, rue Médard-Hébert, pour se propsger par la suite au 350. À leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont constaté que le brasier avait pris une ampleur considérable.

À l’arrivée des pompiers, les deux maisons étaient en flamme. (Photo : Michaël Rivard)

Une cinquantaine de pompiers ont combattu l’élément destructeur. Aucun blessé n’a été signalé jusqu’à présent. Les autorités ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’événement. Selon la Régie incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries, l’incendie pourrait avoir été causé par une mauvaise utilisation d’un barbecue.

La circulation dans le secteur a été perturbée durant l’interventon des pompiers.

Patrick Miron, de la Régie, profite de l’occasion pour rappeler les règles de sécurité de base liées à l’utilisation d’un barbecue, dont celle de l’éloigner des revêtements de vinyle afin de réduire les risques d’incendie.