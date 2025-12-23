La Prairie : incendie dans une clinique de soins de beauté

Un incendie est survenu dans une clinique de soins de beauté du chemin Saint-Jean, à La Prairie, dans la matinée du 23 décembre. Si le feu a rapidement été maîtrisé, la fumée a causé beaucoup de dommages.

Environ une vingtaine de pompiers ont été mobilisés dans cet immeuble situé en face du marché des Jardiniers.

«On a eu un appel de passants qui mentionnaient que de la fumée sortait du bâtiment. […] Quand nos premières équipes sont entrées dans le bâtiment, c’était rempli de fumée, on avait de grandes difficultés à voir, mais le foyer d’incendie a rapidement été localisé et on a procédé à l’extinction», décrit Patrice Greer, de la Régie incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries.

Il n’y a pas eu de blessé, alors que le commerce était fermé. La cause de l’incendie est pour le moment inconnu, mais «tout semblait accidentel», note M. Greer.

Le feu a été concentré dans une seule pièce, mais la fumée a fait des dommages dans l’ensemble du bâtiment. De plus, avec les nombreux équipements de beauté, M. Greer estime qu’il y a «facilement 50 000$» de dommages.

Les enquêteurs poursuivent les démarches pour déterminer la cause de l’incendie.