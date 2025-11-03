Après 50% du dépouillement des votes

Frédéric Galantai était en voie d’être réélu à la mairie de La Prairie tard dimanche soir.

Après 51 des 90 boîtes de scrutin dépouillées, le maire sortant et chef du parti Place aux citoyens détenait 1102 voix de plus que son plus proche poursuivant, Ian Rajotte de Mouvement La Prairie.

Les candidats de Place aux citoyens étaient aussi en avance dans sept des huit districts.

La lutte était toutefois serrée alors que Jonathan Trottier de Mouvement La Prairie détenait seulement trois votes de plus que son opposant, Normand Bigonesse.

Cinq conseillers sortants étaient aussi en avance au moment de publier.