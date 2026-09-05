La Prairie : un motocycliste échoue à semer les policiers

Un homme de 44 ans a été arrêté par les policiers de la Sûreté du Québec à la suite d’une poursuite lancée sur l’autoroute 15 nord, en après-midi, le 5 septembre.

Selon la Sûreté du Québec, les agents ont tenté d’intercepter le motocycliste sur l’autoroute à Candiac alors qu’il roulait avec une plaque cachée.

Le motocycliste a ensuite tenté de fuir les agents et une courte poursuite s’en est suivie. Le tout s’est terminé sur la rue du Parc, à La Prairie, alors que le fuyard s’est immobilisé et a essayé de se cacher derrière une résidence.

Il a finalement été arrêté. La moto avait d’ailleurs été rapportée volée sur le territoire de Richelieu-Saint-Laurent.

La Sûreté du Québec indique que l’homme de 44 ans pourrait faire face à des accusations de conduite dangereuse, recel, recel de plus de 5000$, fuite et possession de stupéfiant.

Le corps policier ajoute qu’il n’y a eu aucun blessé lors de l’intervention.