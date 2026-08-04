La Prairie: Aide de 267 300 $ pour restaurer le mur du Rempart

Une section du mur du Rempart, l’un des principaux ouvrages patrimoniaux du Vieux-La Prairie, fera l’objet de travaux de restauration en 2028 grâce à une aide financière de 267 300 $ accordée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Le financement est versé dans le cadre du Programme d’ententes en patrimoine (PEP) 2026-2028 et a été obtenu par l’entremise de la MRC de Roussillon, désignée maître d’œuvre de l’entente conclue avec le gouvernement du Québec.

Le projet vise la restauration du tronçon situé entre le chemin de Saint-Jean et la rue du Boulevard. Le coût total des travaux est évalué à 534 600 $. En plus de la contribution du ministère, la MRC de Roussillon investira 65 000 $, tandis que la Ville de La Prairie assumera une part de 202 300 $.

Le projet est actuellement à l’étape de la préparation des plans et devis. Le début des travaux est prévu en 2028.

Le financement avait été évoqué lors de la séance du conseil municipal du 17 février 2026, alors que la Ville confirmait avoir déposé une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’ententes en patrimoine 2026-2028.

Un ouvrage lié à l’histoire du fleuve

Construit à la fin du XIXe siècle par le gouvernement fédéral, le mur du Rempart avait pour fonction de protéger les résidences du Vieux-La Prairie contre les crues printanières et les embâcles du fleuve Saint-Laurent. À cette époque, le rivage se trouvait directement au pied de l’ouvrage.

La construction de la Voie maritime du Saint-Laurent, dans les années 1950, a toutefois déplacé le rivage vers sa position actuelle, rendant le mur obsolète sur le plan de la protection contre les inondations.

Classé site patrimonial, le mur demeure aujourd’hui un important témoin de l’histoire de La Prairie et des liens qu’entretenait la municipalité avec le fleuve. Au fil des décennies, l’ouvrage a subi les effets du temps, rendant nécessaire une première intervention de restauration sur le tronçon ciblé.