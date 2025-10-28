Des locataires du 85, Jogues à Sainte-Catherine ont déjà trouvé un nouveau logement. D’autres sont dans leurs démarches pour se trouver un autre chez-soi, en collaboration avec les Offices d’habitation du Bassin Chambly & Roussillon.

C’est ce qu’a indiqué Catherine Fontaine, directrice générale de l’organisme, dans un échange de courriels.

«Des subventions pour les locataires admissibles ont été obtenues le 24 octobre, soit pour neuf résidents sur 15, a-t-elle signifié. Sur les six locataires ne pouvant pas bénéficier des subventions, quatre ont déjà trouvé un nouveau logement. Nous travaillons en collaboration avec différents propriétaires, des partenaires du réseau et avons mis notre service d’aide à la recherche de logement (SARL) à contribution afin que tous soient relogés dans les meilleurs délais.»

Rappelons que le 10 octobre, l’édifice qui appartient aux Habitations Rive Sainte-Catherine a été évacué par les autorités puisque la dangerosité du bâtiment avait été décelée par le Service de l’aménagement du territoire et du développement économique de la Ville.

Les quelque 30 locataires des 15 appartements avaient dû quitter abruptement leur domicile.

Ils ont été logés au Manoir d’Youville ou, pour ceux qui le pouvaient, chez des proches.

Ils ont pu, le 22 octobre, sous la coordination de l’Office d’habitation et en présence des pompiers, aller récupérer des effets personnels. L’ingénieur au dossier avait aussi donné son accord pour cette démarche.

Quant au 85, Jogues, une firme d’ingénierie en structure devrait déposer un rapport au début du mois de novembre.