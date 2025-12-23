La municipalité de Saint-Philippe en deuil

La municipalité de Saint-Philippe pleure le décès de Sylvie Messier, élue du district 6 depuis 2009.

Mme Messier avait été réélue pour un cinquième mandat lors des récentes élections municipales.

Au fil des ans, elle a laissé sa marque dans sa communauté. Son leadership, son écoute et son sens de l’organisation ont servi la municipalité de Saint-Philippe. Sa rigueur et son professionnalisme ont permis de faire avancer bien des dossiers au cours des 16 dernières années.

Parmi ses engagements reconnus, notons son implication dans le comité consultatif d’urbanisme, au sein du comité d’embellissement et d’environnement, parmi le comité des communications, ainsi qu’au conseil d’administration du Carrefour d’Action municipale, où elle a été responsable des politiques familiales.

Elle a aussi été active dans la création de Café Liberté 50, un projet porteur qui témoignait de son profond engagement social et communautaire.

«Sylvie Messier laisse derrière elle un héritage d’engagement, de respect et de dévouement envers les citoyens de Saint-Philippe, a témoigné le maire Christian Marin. Son apport à la vie municipale demeurera gravé dans la mémoire collective.»

La municipalité de Saint-Philippe offre ses sympathiques à la famille, aux proches et aux gens qui ont côtoyé Mme Messier au fil des ans.

Des détails concernant des hommages et les funérailles seront dévoilés plus tard.