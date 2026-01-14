Christine Fréchette, ministre de I’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, élue dans la circonscription de Sanguinet, a utilisé les réseaux sociaux pour réagir au départ du premier ministre François Legault.

Sur Facebook, elle a laissé entendre que le Québec perdait un «grand chef». Pour elle, François Legault a servi la province avec détermination, courage et un profond sens du devoir.

«L’économie a été au cœur de nos priorités et il est parvenu à la rendre plus forte, moderne et autonome, a-t-elle écrit. Dans un contexte souvent exigeant comme pendant la pandémie, il a pris des décisions difficiles, toujours guidé par l’intérêt du Québec et des Québécois.»

L’engagement et la vision de celui qui a annoncé sa démission plus tôt ce matin l’avaient incitée à s’engager politiquement avec la Coalition avenir Québec, a-t-elle rappelé.

Elle soutient que l’héritage politique et économique marqueront toujours le Québec.

Sur les ondes de Ici Radio-Canada Info, l’analyste politique Sébastien Bovet a nommé Christine Fréchette comme les possibles candidates à la succession de François Legault à la tête de la CAQ. Elle n’est pas exprimé sur ses intentions quant à la chefferie.