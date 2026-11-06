La Méla mobile, cette roulotte de Melanome Canada qui permet à des citoyens d’avoir une consultation gratuite avec un dermatologue pour un dépistage du cancer de la peau, est de passage dans la région ces jours-ci.

Le 27 octobre, la Méla Mobile devait originalement être à Châteauguay dans le stationnement du Centre 55+. Or, en raison de la fermeture d’urgence de l’endroit quelques jours plus tôt, la Méla Mobile s’est plutôt présentée à Kahnawake, dans le stationnement d’une station-service.

Malgré ce changement de plan de dernière minute, les citoyens étaient au rendez-vous bien avant l’heure du début des dépistages.

La clinique mobile permet le dépistage d’environ 100 personnes par jour. «Le but c’est de rendre plus accessible une évaluation primaire, pas médicale comme en cabinet, pour voir certaines personnes qui ont des inquiétudes, de l’anxiété par rapport à certains grains de beauté, pour détecter de manière précoce», explique Dr Philippe Lefrançois, dermatologue qui était présent pour voir les patients dans la Méla Mobile.

C’est d’ailleurs pour cette raison que la Châteauguoise Céline Lefebvre faisait la file pour rencontrer un médecin dans la Méla Mobile. «C’est difficile d’avoir une place (en dermatologie). Des fois, on peut se poser des questions, s’inquiéter. Le fait d’avoir une clinique comme ça, je trouve ça extraordinaire. Ça va peut-être aller plus vite et c’est plus rassurant», exprime-t-elle.

Le médecin rappelle que l’accès à un dermatologue est difficile au Québec, la Méla Mobile vient donc aider à augmenter cette accessibilité. «On sait qu’un cancer de la peau pris précocement, le taux de survie est excellent. Il suffit souvent d’une petite chirurgie et c’est fini. Si on attend plus tard, ou s’il y a des délais, le cancer va se propager dans les ganglions ou dans d’autres organes», explique-t-il.

La prévention demeure primordiale pour le dermatologue qui rappelle que «le soleil, c’est notre ennemi». L’idée n’est pas de ne plus sortir, mais plutôt de se protéger avec de la crème solaire, des vêtements longs et un chapeau.

La Méla Mobile est de passage dans le stationnement du magasin Walmart à Saint-Constant le 7 novembre et au Walmart de Vaudreuil-Dorion le 8 novembre.

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