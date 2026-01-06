Depuis 75 ans, la publicité a profondément évolué, notamment dans sa représentation des femmes et dans le ton de voix qu’elle emploie. Dans les années 1950, les messages publicitaires étaient souvent empreints de sexisme, cantonnant les femmes à des rôles domestiques ou décoratifs, reflétant une société patriarcale où leur émancipation était encore marginale.

Des années 1950 à aujourd’hui : un ton qui s’émancipe

À mesure que les mouvements féministes ont gagné en influence, la publicité a été contrainte de s’adapter, abandonnant progressivement les stéréotypes réducteurs pour valoriser des figures féminines indépendantes, actives et multiples. Le ton est devenu plus inclusif, assertif, voire militant, cherchant à accompagner ou parfois à récupérer les aspirations à l’égalité, à la diversité et à l’empowerment. Aujourd’hui, bien que des dérives persistent, la publicité tend à refléter une femme forte et consciente de son image plutôt qu’un objet de désir, actrice de sa vie plutôt que spectatrice.

Comprendre le contexte d’hier pour mieux saisir celui d’aujourd’hui

Même si la publicité d’autrefois peut aujourd’hui sembler choquante ou misogyne, elle reposait malgré tout sur un principe fondamental toujours valable : bien connaître sa cible et parler son langage. À l’époque, la femme était perçue et souvent valorisée comme la reine du foyer, responsable du bien-être domestique, et la publicité répondait à ses préoccupations réelles, dans le contexte social d’alors. Ce n’était pas tant une question de provocation que d’alignement culturel.

Ce qui change, ce ne sont pas les mécanismes, mais les valeurs

Ce qui a changé, ce ne sont pas les mécanismes de la publicité, mais les référents : aujourd’hui, les marques s’adressent à des femmes aux rôles multiples professionnelles, mères, entrepreneures, militantes avec des attentes bien différentes. Les campagnes efficaces sont toujours celles qui captent l’air du temps, en phase avec les valeurs, les aspirations et les codes culturels de leur époque.

Revoir son image de marque : une nécessité, pas une mode

On entend parfois des gens nous dire qu’ils ne voient pas le bénéfice de revoir leur image de marque et ou leur publicité, puisque depuis 50 ans l’entreprise a fonctionné avec succès sans attacher d’importance à cette image ou encore, elle a évolué sans site internet, pourquoi changer une recette qui fonctionne ?

Le monde change, votre marque aussi doit évoluer

Dans ce contexte c’est vrai que ton image de marque a très bien servi avec succès pendant toute ces années, mais le monde, lui, a profondément changé : les attentes des consommateurs, les canaux de communication, les codes visuels et les valeurs dominantes ont évolué. Ce qui fonctionnait hier peut aujourd’hui sembler déconnecté, voire obsolète, aux yeux des nouvelles générations, tout comme les publicités ci-haut. Garder la même image, c’est parfois envoyer le message qu’on n’a pas évolué. Le véhicule qui t’as mené jusqu’ici n’est peut-être pas celui qui te fera avancer demain. Revoir ton branding, ce n’est pas renier ton histoire, c’est au contraire lui donner une nouvelle pertinence pour le futur, tout en affirmant que ta marque reste vivante, à l’écoute, et prête à continuer de marquer son époque. C’est aussi s’assurer que la marque peu performer sur les nouveaux médias, la broderie, l’impression etc.

Pour qu’une marque performe

Pour que ta marque performe tu dois d’abord : influencer la perception, qui elle pourra influencer le comportement qui au final, influencera les résultats.

