Candidat à la mairie de La Prairie

Frédéric Galantai dresse un bilan très positif de ses quatre années à la tête de La Prairie. Le contexte n’a pas toujours été facile selon lui, mais il soutient avoir eu le courage politique d’adopter un moratoire sur de nouvelles constructions. Une étape pour faire de la Ville une première de classe en matière de gestion de l’eau avant d’entreprendre une densification à échelle humaine.

En entrevue, il revient sur le moratoire, une mesure mise en place après la réception d’études d’ingénieurs qui affirmaient que La Prairie était à risque de déversement parce que le réseau sanitaire était surchargé.

«On a mis la Ville sur pause pendant deux ans, a laissé savoir le maire sortant. Mais je connais des citoyens qui ont subi des refoulements lors de grosses pluies. La Prairie avait le devoir de tout faire dans la limite de ses moyens pour corriger la situation. Au fur et à mesure, on règle les problèmes.»

Pour lui, la Ville ne pouvait se développer plus vite que ses infrastructures. À cet effet, il évoque les travaux sur la rue Desjardins qui permettent de séparer les réseaux sanitaire et pluvial, ce qui va alléger la pression. Le chantier est majeur, mais les retombées le seront toutes autant, croit-il.

Un cachet à préserver

M. Galantai a parlé de l’ancien terrain de golf, duquel les premières unités devraient sortir de terre en 2026.

Quant au secteur de La Briqueterie, il évoque entre 6 et 8 années de remblayage avant de procéder à de la construction. Celle-ci devra respecter le plan d’aménagement d’ensemble qui stipule un minimum de 50% d’espaces verts.

«Le plus grand défi est de trouver un équilibre entre la densité, la sécurité, l’environnement, la qualité de vie, a dit le maire sortant. La Prairie compte 27 000 citoyens et possède un cachet et c’est important de le conserver. Chez Place aux citoyens, on prône plus une densification à échelle humaine qu’une densification agressive.»

Le candidat dit chercher une vocation pour la Maison à tout le monde ainsi que le site Rose et Laflamme dont il juge d’une tristesse infinie leur abandon.

À propos du parc de la rivière Saint-Jacques, il mentionne qu’une pelletée de terre est prévue l’an prochain sur ce terrain de 63 acres.

Un beau projet de mise en valeur du seul cours d’eau à l’état naturel dans un milieu urbain sur la Rive-Sud.

Un partenariat avec Nature-Action Québec permettra l’aménagement de sentiers et l’installation de panneaux d’interprétation.

Sécurité routière

Le candidat à la mairie assure user ses semelles durant la campagne électorale qui le confronte à Ian Rajotte, Shoaib-Hasan Shaikh et Normand Vocino.

Lors de son porte-à-porte, les citoyens l’abordent principalement sur le problème de la vitesse dans les quartiers.

La Ville a pris des mesures pour réduire la vitesse dans les secteurs résidentiels, mais les gens demeurent préoccupés.

Travail de proximité

Frédéric Galantai rappelle le privilège d’avoir été élu il y a quatre ans. Et le plaisir qui est associé à la fonction.

«J’ai développé une proximité avec les citoyens lors des samedis du maire, a-t-il souligné. Je veux continuer sur cette participation citoyenne, sur le comité jeunesse ou le budget participatif.»