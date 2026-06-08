Marie-Ève Fournier, la propriétaire de la boutique de vêtements Sofia à Delson, a annoncé la fermeture de son commerce le 25 mai. La conjoncture économique, le commerce en ligne et les hausses répétées de loyers ont été déterminants.

«Je n’ai pas fait ça de gaité de cœur, dit l’entrepreneure. Ça été très difficile, mais c’est une décision d’affaires que je devais prendre. Je n’ai pas fait faillite et tous mes fournisseurs ont été payés. Je tenais à fermer l’esprit en paix.»

«Ça faisait deux ans que ce n’était pas facile, poursuit-elle. Quand le taux des hypothèques a augmenté, je l’ai senti. Des gens ont perdu leurs emplois, avaient moins de latitude pour dépenser et devaient se concentrer sur les besoins de base. Ils venaient donc moins en boutique.»

Le commerce en ligne

Comme petite boutique, elle n’avait pas les reins aussi solides que des multinationales qui offrent gratuitement la livraison et les retours. Elle s’est aussi retrouvée à compétitionner contre ses propres marques : «les temps sont durs pour tout le monde et c’est arrivé que je reçoive de nouveaux morceaux que je devais vendre plein prix, qui étaient déjà en solde en ligne. C’est illogique.»

Une première fermeture

À l’été 2025, Mme Fournier a fermé Avenue Sassy, sa boutique de chaussures à Boucherville, pour concentrer toutes ses énergies sur Boutique Sofia. «Je me suis dit : je vais essayer d’en sauver une au lieu d’en couler deux.»

Mais à Noël, normalement sa grosse période, les chiffres ont continué de dégringoler. Le premier trimestre de 2026 a été catastrophique. Elle cherchait un local plus petit et avait même trouvé un endroit prometteur — jusqu’à ce que le propriétaire recule sur le financement des aménagements et exige un bail de 5 ans plutôt que le 3 ans initialement promis. «J’ai dit non. Et j’ai pris la décision de mettre la clef dans la porte», explique-t-elle.

Des augmentations récurrentes de loyer

«Pour le commercial, il n’y a aucune loi ou instance qui nous protège ou régule les augmentations de loyers. Et dans les dernières années, il y en a eu beaucoup. Les propriétaires d’immeubles ont le gros bout du bâton», affirme Mme Fournier.

«On paie un montant fixe du pied carré, mais tout ce qui concerne les frais d’exploitation — taxes municipales, déneigement, gazon — est très opaque. On a l’impression qu’on nous passe des augmentations de loyer cachées là-dedans.» Sans travaux majeurs sur la bâtisse, elle s’expliquait mal des hausses aussi élevées et fréquentes.

Ses nouveaux projets

Marie-Ève Fournier devient gestionnaire de la nouvelle boutique Beauties Lab qui ouvrira sous peu à Saint-Lambert. Elle a une formation en maquillage professionnel et a toujours eu un grand intérêt pour les produits de beauté. «Comme j’ai toujours été à mon compte, c’était la première fois que je faisais un CV! Je suis super contente que ça ait fonctionné avec Beauties Lab et je suis très excitée par l’ouverture de la boutique», conclut-elle.